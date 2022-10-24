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Московский листок

Кино, дарящее ощущение полёта

Опубликовано 24.10.2022 автором в разделе комментариев 1

кино москва митина
Кино, дарящее ощущение полёта

Документальный конкурс на КМФМК традиционно так же силён, как и игровой, и ему бы нужно посвятить отдельный обзор, но мне почему-то хочется выделить картину, которая никаких наград не получила, однако врезалась в память, оставив приятное послевкусие.

«Монир, портрет художника» бангладешского документалиста Ашика Мостафы - это полуторачасовое включённое наблюдение за всемирно известным бангладешским художником-экспатом Мониром Исламом, вот уже полвека живущим в Испании, но не теряющим связи с исторической Родиной: на экране мы видим его не только дома и на испанских улицах, но и в Дакке. Оператор с камерой просто ходит за витальным художником, а тот без умолку трещит на любые темы - рисуя очередную акварель или наклеивая коллаж на огромный лист ватмана, расписывая мурал, попивая кофе на кухне или беседуя с учениками собственной живописной школы - «Эскуэлы де Монир». Говорит Монир в основном, вестимо, о творчестве, о живописи, о литературе, о философских проблемах бытия, о религии (Монир - правоверный мусульманин, и полвека проживания в наполовину христианской, наполовину безбожной Европе абсолютно ничего в его мировоззрении не поменяли). Доктор Монир - не оторванный от земли эстет, в его монологе хватает и политических суждений - о диктатуре, о злоключениях бангладешских трудящихся и о глобальном капитале. Раньше мэтр был активным коммунистом, потом постепенно перешёл в категорию сочувствующих, но слушать его рассуждения о неизбежности мировой революции одно удовольствие. 

Поначалу формат монолога нон-стоп слегка раздражает, а наблюдение за наклеиванием цветной бумаги на ватман утомляет, и зритель думает, мол, вот посмотрю ещё 5 минут и пойду себе, - но в какой-то момент ловит себя на мысли, что уходить не хочется, и сидит как приклеенный к экрану. В чём неуловимый шарм картины, понять нелегко, но, как говорится, дарит ощущение полёта. 

Как это всегда бывает, внеконкурсные программы КМФМК оказываются ничуть не менее достойными, чем фестивальный конкурс, но выделить опять же хочу то, что наиболее впечатлило. Азербайджанская лента «Олимпия» Али-Саттара Гулиева - редкий по нынешним временам пример катарсического кино. Бывший боксер, призер Олимпиады-80 Ильгар Сулейманов преподает физкультуру в родном селе, пользуется огромным авторитетом у односельчан (живая легенда же), холостякует и вполне доволен жизнью. Вдруг, как гром среди ясного неба, стук в дверь, и смуглая красавица южной внешности объявляет ему, что она его дочь, - дитя Олимпиады, - и приехала забрать его с собой на Кубу. Герой надолго теряет дар речи, а когда вновь обретает, выясняется, что он не понимает ни испанского, ни английского, а она - ни русского, ни азербайджанского. Но для родных людей языковой барьер не проблема…. Очаровательная добрая комедия об интернациональной дружбе, объединяющем мир советском наследии, ностальгической тоске по СССР, универсальном языке любви и дружбы и о том, что достойный человек никогда не останется в одиночестве. До чего же приятно увидеть фильм, снятый на постсоветском пространстве, не про расчёсывание национальных болячек и плевки в прошлое, а про неизбывную любовь к нашей общей Родине. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
usestupsew64 написал 24.10.2022 03:08
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