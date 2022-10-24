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Московский листок

Министра Шойгу обвинили во лжи насчет "грязной бомбы"

Опубликовано 24.10.2022 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Министра Шойгу обвинили во лжи насчет "грязной бомбы"

Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в воскресенье Госдепартаментом.

"Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", - говорится в документе.

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Турки от утверждений воздержались. Они хорошо знают, что в жизни бывает всё.

Надо заметить, что Киев уже неоднократно был замечен Пентагоном в том, что не полностью делится своисми планами. Скажем, в случае с подрывом Керченского моста.

Или в случаях казни и пыток российских военнопленных. Или делится, но в Пентагоне считают это в порядке вещей?

В любом случае - профессиональный подход к такой информации - это анализ возможностей. Может или не может? Украина может, и легко создать "грязную бомбу" - ядерных отходов в стране видимо-невидимо.

В принципе, может создать и настоящий атомный заряд - и технологии знакомы, и сырье имеется, и специалисты еще живы. Анализ таких возможностей, насколько мне известно, велся еще во время премьерства Юлии Тимошенко.

Информации о возможности Ирака создавать оружие массового поражения было куда меньше, но даже намек на это послужил триггером нападения на эту страну и фактического ее уничтожения.

Я, конечно, не могу утверждать, что Украина сейчас возьмет, и что-то взорвет. Наши западные партнеры уверены, что об этом и речи не идет - я говорю "партнеры", поскольку не стал бы министр Шойгу звонить врагам, ведь так?

Но, будучи ответственным руководителем, все же перед заявлениями о невозможности - собрал бы имеющуюся информацию тщательней...

Я вот в феврале уже ошибся, когда оценивал возможность атаки российской армии на Украину, исходя из соображений здравого смысла. А Украина разве из другого теста?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
В8Д4Л68 написал 24.10.2022 12:16
Прочитал информацию о возможной провокации Украиной с подрывом "грязной бомбы", в издании Лайф(). Издание от Минцифры, абсолютный инструмент власти. А откуда у них эта инфа? А не готовят ли они сами эту провокацию? Заявления путиского гОлема шойгу иностранным главам МО о возможности этой провокации - абсолютно в этом же тренде.
ДОБРОМ ЭТО НЕ КОНЧИТСЯ!
ВОЙНУ НАДО ЗАКАНЧИВАТЬ!!!
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