Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков

Опубликовано 24.10.2022 в разделе комментариев 0

авария самолет
В Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков

Максим Конюшин окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности — испытания летательных аппаратов. На авиазаводе работал с 2015 года. Получил медали «За отличие в военной службе» III, II и I степени. В 2022 году Конюшину присвоили звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ.

Майор Виктор Крюков окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3 класса.

То есть уровень профессиональной подготовки пилотов никак не объясняет кататрофу - ведь самолет, который пилотировали сразу двое, вдруг ни с того, ни с сего, на большой скорости "свечой" вошел в землю. То есть, как-будто в условиях нормальной видимости и достаточной высоты, пилоты разом решили покончить с жизнью.

Странно грешить и на технику - это в Ейске неожиданно на взлете отказали сразу оба двигателя, и неуправляемый самолет рухнул на жилой массив, построенный, как назло, сразу за ВПП. И пилоты, по сути, даже поделать ничего не могли.

Тем более, и причина уже названа - попадание крупных чаек в оба двигателя.

А что в Иркутске?

Можно, конечно, поговорить и о законе парности случаев, но случаи явно разные.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Геббельс на службу дураков не брал
Геббельс на службу дураков не брал
24.10.2022
Ссаный бизнес
Ссаный бизнес
21.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кремль страдает от дураков на службе. Но не сильно... (0)
Эпоха экзотических премьеров продолжается (0)
Геббельс на службу дураков не брал (1)
В Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков (0)
Министра Шойгу обвинили во лжи насчет "грязной бомбы" (1)
Кино, дарящее ощущение полёта (2)
Моне облили картофельным пюре (4)
О правосознании на уровне наследников Чингисхана (1)
Европа ждет обвала (4)
В Москве начали проверять состояние бомбоубежищ (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss