В Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков

Максим Конюшин окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности — испытания летательных аппаратов. На авиазаводе работал с 2015 года. Получил медали «За отличие в военной службе» III, II и I степени. В 2022 году Конюшину присвоили звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ.

Майор Виктор Крюков окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3 класса.

То есть уровень профессиональной подготовки пилотов никак не объясняет кататрофу - ведь самолет, который пилотировали сразу двое, вдруг ни с того, ни с сего, на большой скорости "свечой" вошел в землю. То есть, как-будто в условиях нормальной видимости и достаточной высоты, пилоты разом решили покончить с жизнью.

Странно грешить и на технику - это в Ейске неожиданно на взлете отказали сразу оба двигателя, и неуправляемый самолет рухнул на жилой массив, построенный, как назло, сразу за ВПП. И пилоты, по сути, даже поделать ничего не могли.

Тем более, и причина уже названа - попадание крупных чаек в оба двигателя.

А что в Иркутске?

Можно, конечно, поговорить и о законе парности случаев, но случаи явно разные.

А.Б.