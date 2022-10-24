Геббельс на службу дураков не брал #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Как вы уже знаете, Ютуб заблокировал канал Социал ЗА до 26 числа, но отдыхать не хочется, есть обязательства перед подписчиками, так что мои новостные обзоры выходят теперь где придется. Но, надеюсь, скоро этот период закончится. А это наш резервный канал. Собственно, под ограничениями Роскомнадзора продолжает работать портал ФОРУМ.мск: https://forum-msk.org/ Также есть телеграм-канал Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск: https://t.me/Forummskorg И канал ФОРУМ.мск: https://www.youtube.com/user/amentum Также я восстановил работу в ЖЖ (запись уже в топ-200 рейтинга): https://anat-baranov.livejournal.com/... Размещение идет в ФБ: https://www.facebook.com/anatoly.bara... Дзене: https://dzen.ru/forum_msk?lang=ru&par... Твиттере: https://twitter.com/anat_baranov Пока кратко. - КНДР открыла огонь из РСЗО в ответ на стрельбу со стороны Южной Кореи - «Русал» подал иск в Высокий суд Лондона против Потанина и структуры «Интерроса» - Макрон заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине лишь на условиях Киева - Российский торговый флот переориентировал поставки на Восток - Цена на газ в Европе рухнула А теперь подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Моне облили картофельным пюре https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Министра Шойгу обвинили во лжи насчет "грязной бомбы" 3 В Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков 4 Следующим премьером Британии будет индус 5 Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с Антоном Красовским



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