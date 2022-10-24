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Московский листок

Эпоха экзотических премьеров продолжается

Опубликовано 24.10.2022 в разделе комментариев 0

украина британия
Эпоха экзотических премьеров продолжается

Следующим премьером Британии будет индус.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон отказался от участия в выборах нового главы правительства, пишет Sky News.

«Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», — сказал Джонсон.

Джонсон не называет еще одну причину отказа - его публично поддерживали 59 депутатов-консерваторов, а для продолжения предвыборной гонки ему было необходимо заручиться голосами 100 членов парламента.

Больше всего поддержки у Риши Сунака — 144 голоса. И он, скорее всего, и станет премьером - в прошлый раз Лиз Трасс обошла его совсем чуть-чуть.

Родители Сунака, пенджабские индусы, иммигрировали в Британию из Восточной Африки, куда в свою очередь их родители переселились в колониальные времена из Индии. 200 лет Индия томилась под властью британцев, теперь у Сунака будет возможность сквитаться...

Эпоха экзотических премьеров Британии продолжается.

 А.Б.



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