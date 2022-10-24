Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кремль страдает от дураков на службе. Но не сильно...

Опубликовано 24.10.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Кремль страдает от дураков на службе. Но не сильно...

Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с Антоном Красовским. Скандал в благородном семействе.

В программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что эта страна "оккупирована москалями".

Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". И много еще чего сказал.

Как сообщила Симоньян в своем Telegram-канале, сотрудничество с Красовским приостановлено, так ни она сама, ни другие сотрудники телеканала не "способны разделять подобную дичь".

На самом деле, думаю, способна разделять. Не способна публично проговаривать - это другое дело. Тут просто разница в интеллектуальном уровне - ну так зачем же было брать на работу дурака?

Сейчас наши либеральные пропагандисты полюбили сравнивать кремлевский агитпроп с Йозефом Геббельсом.

Но доктор Геббельс, обладая известными моральным качествами, дураком не был. И на службу дураков не брал.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Геббельс на службу дураков не брал
Геббельс на службу дураков не брал
24.10.2022
Ссаный бизнес
Ссаный бизнес
21.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кремль страдает от дураков на службе. Но не сильно... (0)
Эпоха экзотических премьеров продолжается (0)
Геббельс на службу дураков не брал (1)
В Иркутске погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крюков (0)
Министра Шойгу обвинили во лжи насчет "грязной бомбы" (1)
Кино, дарящее ощущение полёта (2)
Моне облили картофельным пюре (4)
О правосознании на уровне наследников Чингисхана (1)
Европа ждет обвала (4)
В Москве начали проверять состояние бомбоубежищ (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss