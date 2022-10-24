Кремль страдает от дураков на службе. Но не сильно...

Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с Антоном Красовским. Скандал в благородном семействе.

В программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что эта страна "оккупирована москалями".

Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". И много еще чего сказал.

Как сообщила Симоньян в своем Telegram-канале, сотрудничество с Красовским приостановлено, так ни она сама, ни другие сотрудники телеканала не "способны разделять подобную дичь".

На самом деле, думаю, способна разделять. Не способна публично проговаривать - это другое дело. Тут просто разница в интеллектуальном уровне - ну так зачем же было брать на работу дурака?

Сейчас наши либеральные пропагандисты полюбили сравнивать кремлевский агитпроп с Йозефом Геббельсом.

Но доктор Геббельс, обладая известными моральным качествами, дураком не был. И на службу дураков не брал.

А.Б.