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Московский листок

А вот это у нас должны показывать по всем каналам

Опубликовано 25.10.2022 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
А вот это у нас должны показывать по всем каналам

Ну и о самом, пожалуй, сильном фестивальном впечатлении. Знаменитая Наргес Абьяр, входившая в этом году в жюри КМФМК, в рамках дня иранского кино показала свой последний шедевр - «Когда Луна была полной». Основанная на реальных событиях и снятая с голливудским размахом драма, переходящая в боевик - настоящий прорыв не только в иранском кино: зрелищ такого масштаба давно видеть не приходилось.

Фильм начинается сценой шумной свадьбы красавицы тегеранки Фаизе (в её роли - Эльназ Шакердуст), сочетающейся браком с белуджем Абдулхамидом Риги. Непосвящённые могут подумать, что их ожидает красочное этнографическое кино про межэтнические браки. Но иранский, пакистанский, афганский зритель по одной только фамилии жениха поймёт, что впереди - кровавый боевик с элементами триллера и детектива: Абдулхамид Риги - родной брат инфернального Абдулмалика Риги, основателя и лидера террористической организации белуджей «Джундалла». Вместо безмятежного семейного счастья героиня оказывается заложницей семьи террористов и убийц - режиссёр Наргес Абьяр работает на контрасте, показав, как супружеская любовь, счастье материнства, налаженный быт, семейное согласие - всё это разбивается, растаптывается, исчезает безвозвратно, сменившись чувством липкого страха за жизнь свою и своего ребёнка и ужаса от осознания того, что твой самый близкий человек - пособник душегубов и насильников. Оказаться в окружении террористов легко, а вырваться из него практически невозможно. 

Съёмки проходили и в Иране, и в Пакистане - Абьяр стремится к максимальной достоверности, документальности, поскольку речь идёт о реальных, совсем недавних событиях, память о которых ещё совсем свежа в странах региона. Все атрибуты голливудского блокбастера в ассортименте: сцены погонь и перестрелок, кровавых убийств и карательных акций террористического отребья, перехватывающий дыхание саспенс, виртуозный монтаж и стремительная динамика фильма, размах массовых сцен, но главное - суперактуальная тема, на которую мало кто замахивается. Сама Наргес Абьяр на встрече со зрителями говорила, что неимоверно сложно не то что набрать актёров, а просто поговорить с людьми на опасную тему, - главари Джундаллы в 2010 году были казнены, но группировка кошмарит людей по сей день. Фильм Абьяр просто обречён на зрительский и коммерческий успех, и несомненно украсил бы российский прокат - тема террористических угроз и противостояния им, будучи суперзлободневной и востребованной, в нашем кинорепертуаре отражена крайне слабо. 

Новый шедевр Наргес Абьяр обозначает магистральное направление развития неголливудского кино, задаёт высокую планку. Рост художественного мастерства и технологического качества мусульманского кино, превращение его из нишевого продукта для целевой социальной группы в масштабное зрелище для массового зрителя заставляет раздвигать жанровые, тематические и иные рамки: для того, чтобы снимать кино голливудского уровня, совсем не обязательно иметь к Голливуду хоть какое-то отношение. Всё чаще в программах Казанского Международного Фестиваля Мусульманского Кино появляются копродукции, - кинематографические школы взаимодействуют и развивают сотрудничество, используя универсальный киноязык, понятный любому зрителю. Казанский фестиваль в эти сентябрьские дни подписал уже 17-е по счёту соглашение с другими международными кинофорумами, - в этот раз партнёром КМФМК стал кинофестиваль аль-Айн, проводимый в Объединенных Арабских Эмиратах, уже есть договоренность о съёмках совместного фильма, - если планета из-за «сложных геополитических ситуаций» не разлетится в ядерную пыль, есть шанс, что в следующем году мы его увидим.



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