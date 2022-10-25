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Московский листок

Кто такой новый премьер Британии?

Опубликовано 25.10.2022 в разделе комментариев 0

британия королева
Кто такой новый премьер Британии?

Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от дальнейшей борьбы. В результате он стал новым лидером тори и главой правительства Великобритании.

Что известно о новом премьере Британии Сунаке?

1. Блестящее образование. Оксфорд, Стенфорд.

2. Миллиардер. Самый богатый депутат парламента. Состояние 240 миллионов.

3. Но миллиарды чужие, женился на дочери миллиардера. Состояние тестя 4,5 млрд.

4. Молодой.

5. Красивый.

6. Карьеру сделал очень быструю. Начал политику в 2015, а уже в 2020 министр финансов.

7. Место в парламенте видимо просто купил. Потому что никому не известному молодому политику вдруг отдали супер округ, где за Консервативную партию голосуют подряд более 100 лет с 1910 года. Купил его тесть наверняка.

8. То есть коррупционер.

9. Предатель. Предал своего шефа, Бориса Джонсона в решающий момент. Активно предавал Джонсона, потому что надеялся занять его место.

10. Лжец. В марте 2022 года выложил свое фото с демократической по цене машиной, как он ее заправляет на бензоколонке. Потом выяснилось, что это была машина заправщика, а Сунак сделал лживое фото, чтобы выглядеть ближе к избирателям.

11. Его собственные идеи бизнеса провальные. Придумал бизнес "ешь, чтобы помочь", чтобы люди вышли из изоляции от ковида и ходили в рестораны. Потом стало ясно, что это помогло новой вспышке ковида и от этого погибло множество людей.

12. На России зарабатывает, но Россию ненавидит. После начала СВО много ругал Россию. Но свой бизнес в России тайно вел.

13. В общем Сунак это негодяй, хитрец, лжец. Его главные теланты - всех обольстить и всех тайно купить.

P.S. любителям клубнички - все убеждены, что он связан с Ротшильдами.



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