ВСУ стремятся повредить Каховскую ГЭС

Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.

Как сообщил глава горадминистрации, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.

Ну, хорошо, что продолжает...

Какую цель имеет ВСУ, обстреливая Каховскую ГЭС? Видимо, нанести максаимальный ущерб инфраструктуре противника. То, что еще недавно это была их собственная инфраструктура, и работали там их бывшие люди, в расчет не берется.

Эксперты утверждают, что в случае разрушения плотины уровень воды в Каховском водохранилице снизится критически, что не только затруднит наполнение Северокрымского канала, но и нарушит системы охлаждения во внешнем контуре Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра.

Приведет ли это к аварии на АЭС, сказать трудно. Но вероятность такая есть. И, судя по всему, украинская сторона очень интересуется, что получится. Экспериментаторы.

А.Б.