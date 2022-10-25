Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ВСУ стремятся повредить Каховскую ГЭС

Опубликовано 25.10.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
ВСУ стремятся повредить Каховскую ГЭС

Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.

Как сообщил глава горадминистрации, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.

Ну, хорошо, что продолжает...

Какую цель имеет ВСУ, обстреливая Каховскую ГЭС? Видимо, нанести максаимальный ущерб инфраструктуре противника. То, что еще недавно это была их собственная инфраструктура, и работали там их бывшие люди, в расчет не берется.

Эксперты утверждают, что в случае разрушения плотины уровень воды в Каховском водохранилице снизится критически, что не только затруднит наполнение Северокрымского канала, но и нарушит системы охлаждения во внешнем контуре Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра.

Приведет ли это к аварии на АЭС, сказать трудно. Но вероятность такая есть. И, судя по всему, украинская сторона очень интересуется, что получится. Экспериментаторы.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пенсионерам обещают несказанную радость
Пенсионерам обещают несказанную радость
25.10.2022
Ссаный бизнес
Ссаный бизнес
21.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пенсионерам обещают несказанную радость (0)
Пенсионерам обещают несказанную радость (0)
Евросоюз продолжает активно торговать с Россией (0)
Юань снизился к доллару (0)
ВСУ стремятся повредить Каховскую ГЭС (0)
Кто такой новый премьер Британии? (5)
А вот это у нас должны показывать по всем каналам (0)
Кремль страдает от дураков на службе. Но не сильно... (8)
Эпоха экзотических премьеров продолжается (3)
Геббельс на службу дураков не брал (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss