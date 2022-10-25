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Московский листок

Юань снизился к доллару

Опубликовано 25.10.2022 в разделе комментариев 0

сша китай
Юань снизился к доллару

Народный банк Китая в понедельник понизил курс национальной валюты на 44 пункта, до 7,123 за $1.

Согласно статистике ведомства, это минимальное значение курса юаня к доллару с 1 июня 2020 года.

В 2020 году в условиях пандемии курс снижался несколько месяцев. 29 мая того же года регулятор довел его до минимального значения с февраля 2008 года - 7,1316 юаня за $1.

После этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за $1.

С начала этого года курс юаня к доллару снизился уже на 11,6%.

И нам предлагают вот это в качестве инструмента накопления и инвестирования?

Китайцам, живущим за счет экспорта, снижение курса, может, и на руку, но мы же не китайцы. Нам сплошное разорение.

 А.Б.



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