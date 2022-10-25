Евросоюз продолжает активно торговать с Россией

Шесть стран Европейского союза в июле увеличили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, в то же время импорт российских товаров нарастили сразу 16 государств ЕС, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств.

Некоторые страны увеличили ввоз товаров из России в несколько раз: это Словения (в шесть раз), Кипр (в 3,4 раза), Чехия (в 3,1 раза), Греция (в три раза) и Италия (в 2,2 раза).

В числе нарастивших импорт также Австрия (на 12%), Бельгия (89%), Болгария (95%), Венгрия (77%), Германия (10%), Испания (68%), Люксембург (16%), Нидерланды (15%), Румыния (9%), Словакия (21%) и Хорватия (2%).

В то же время в месячном выражении нарастили экспорт в Россию восемь стран ЕС. Сильнее всего показатель вырос у Румынии (78%), Литвы (28%) и Нидерландов (21%). Также выросли поставки бельгийских, болгарских, испанских, словенских и хорватских товаров.

Ничего, я повторю прописную истину: война - это продолжение торговли другими средствами.

А.Б.