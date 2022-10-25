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Московский листок

Пенсионерам обещают несказанную радость

Опубликовано 25.10.2022 в разделе комментариев 0

Пенсионерам обещают несказанную радость

У некоторых категорий пенсионеров с 1 ноября изменится размер выплат, перерасчет коснется пенсий работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей.

То есть если кто не обратится за перерасчетом, ни хрена не получит.

Видимо, пенсионер в возрасте дожития должен как цепная собака постоянно быть начеку и ждать известий из Пенсионного фонда.

Впрочем, для угольщиков речь идет о сумме примерно в 4,7 тысяч рублей - это вся доплата, а к ней вот накинут какие-то проценты "на основании данных о страховых взносах работодателей".

Посмотрите в честные глаза работодателей в угольной отрасли - думаю, много не начислят. Так что если кто и прозевал, ничего страшного. Не купите лишний пакет ирисок.

Зато обещают всем пенсионерам, по случаю праздника 4 ноября, я уж позабыл, что там за радость случилась в этот день, выплатят пенсию досрочно. Так сказать, выпить и закусить по случаю. А в следующем месяце как обычно, так что дальше придется растягивать...

Вообще отношение нашего государства к пенсионерам можно описать одним словом - геноцид.

Кстати, я убрал кошелек для сбора помощи каналу - упреков в том, что я бездельник и побирушка, много, а денег мало. Считай, нет совсем.

Желаю всем не дожить до пенсии, это гуманизм такой.

 А.Б.



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Пенсионерам обещают несказанную радость
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