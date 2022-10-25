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Московский листок

Пенсионерам обещают несказанную радость

Опубликовано 25.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Как вы уже знаете, Ютуб заблокировал канал Социал ЗА до 26 числа, то есть до завтра. Так что скоро период бездомности пройдет. А это наш резервный канал.

Собственно, под ограничениями Роскомнадзора продолжает работать портал ФОРУМ.мск: https://forum-msk.org/

Также есть телеграм-канал Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск: https://t.me/Forummskorg

И канал ФОРУМ.мск: https://www.youtube.com/user/amentum

Также я восстановил работу в ЖЖ (запись уже в топ-200 рейтинга): https://anat-baranov.livejournal.com/...

Размещение идет в ФБ: https://www.facebook.com/anatoly.bara...

Дзене: https://dzen.ru/forum_msk?lang=ru&par...

Твиттере: https://twitter.com/anat_baranov

 

Пока кратко.

- У здания Запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль

- Максим Галкин закрыл свой бизнес в России

- Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев

- Глава Чечни осудил кавказцев за отсутствие очередей в военкоматах

- Рестораны KFC откроются в России под брендом Rostic’s

 

А теперь подробно.

 

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1 Кто такой новый премьер Британии?

https://forum-msk.org/material/news/18079636.html

2 ВСУ стремятся повредить Каховскую ГЭС

https://forum-msk.org/material/news/18079804.html

3 Юань снизился к доллару

https://forum-msk.org/material/news/18079817.html

4 Евросоюз продолжает активно торговать с Россией

https://forum-msk.org/material/news/18079825.html

5 Пенсионерам обещают несказанную радость

https://forum-msk.org/material/news/18079837.html



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Пенсионерам обещают несказанную радость
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