Как вы уже знаете, Ютуб заблокировал канал Социал ЗА до 26 числа, то есть до завтра. Так что скоро период бездомности пройдет. А это наш резервный канал.
Собственно, под ограничениями Роскомнадзора продолжает работать портал ФОРУМ.мск: https://forum-msk.org/
Также есть телеграм-канал Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск: https://t.me/Forummskorg
И канал ФОРУМ.мск: https://www.youtube.com/user/amentum
Также я восстановил работу в ЖЖ (запись уже в топ-200 рейтинга): https://anat-baranov.livejournal.com/...
Размещение идет в ФБ: https://www.facebook.com/anatoly.bara...
Дзене: https://dzen.ru/forum_msk?lang=ru&par...
Твиттере: https://twitter.com/anat_baranov
Пока кратко.
- У здания Запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль
- Максим Галкин закрыл свой бизнес в России
- Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев
- Глава Чечни осудил кавказцев за отсутствие очередей в военкоматах
- Рестораны KFC откроются в России под брендом Rostic’s
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Кто такой новый премьер Британии?
https://forum-msk.org/material/news/18079636.html
2 ВСУ стремятся повредить Каховскую ГЭС
https://forum-msk.org/material/news/18079804.html
3 Юань снизился к доллару
https://forum-msk.org/material/news/18079817.html
4 Евросоюз продолжает активно торговать с Россией
https://forum-msk.org/material/news/18079825.html
5 Пенсионерам обещают несказанную радость
https://forum-msk.org/material/news/18079837.html
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