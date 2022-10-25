Пенсионерам обещают несказанную радость #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Как вы уже знаете, Ютуб заблокировал канал Социал ЗА до 26 числа, то есть до завтра. Так что скоро период бездомности пройдет. А это наш резервный канал. Собственно, под ограничениями Роскомнадзора продолжает работать портал ФОРУМ.мск: https://forum-msk.org/ Также есть телеграм-канал Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск: https://t.me/Forummskorg И канал ФОРУМ.мск: https://www.youtube.com/user/amentum Также я восстановил работу в ЖЖ (запись уже в топ-200 рейтинга): https://anat-baranov.livejournal.com/... Размещение идет в ФБ: https://www.facebook.com/anatoly.bara... Дзене: https://dzen.ru/forum_msk?lang=ru&par... Твиттере: https://twitter.com/anat_baranov Пока кратко. - У здания Запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль - Максим Галкин закрыл свой бизнес в России - Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев - Глава Чечни осудил кавказцев за отсутствие очередей в военкоматах - Рестораны KFC откроются в России под брендом Rostic’s А теперь подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Кто такой новый премьер Британии? https://forum-msk.org/material/news/18079636.html 2 ВСУ стремятся повредить Каховскую ГЭС https://forum-msk.org/material/news/18079804.html 3 Юань снизился к доллару https://forum-msk.org/material/news/18079817.html 4 Евросоюз продолжает активно торговать с Россией https://forum-msk.org/material/news/18079825.html 5 Пенсионерам обещают несказанную радость https://forum-msk.org/material/news/18079837.html



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