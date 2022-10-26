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Московский листок

Третий день предупреждаем: скоро взорвется!

Опубликовано 26.10.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Третий день предупреждаем: скоро взорвется!

Россия обратилась к Западу и Киеву с требованием прекратить совершать действия, которые в итоге могут привести мир к ядерной катастрофе. Такое заявление сделал заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.

За последние три дня с предупреждениями звонил Шойгу - министрам обороны НАТО, Герасимов - начальникам генеральных штабов, Небензя и Воронцов. И ряд других...

А теперь представим себе, что после столь многочисленных и многоуровневых предупреждений - ничего не произошло?!

Как будут выглядеть вся российская дипломатия вкупе с армией и разведкой?

Значит, что-то должно произойти. Просто обязано. Дело чести...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
блаженный старец Валерий Дмитриевич написал 26.10.2022 03:30
Баранов, экстрасенс ты диванный, произойдет лишь то, что обычно случается со всеми этими небензями/шойгу и прочими "путиными" - они обгадятся онлайн)))
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