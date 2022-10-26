Третий день предупреждаем: скоро взорвется!

Россия обратилась к Западу и Киеву с требованием прекратить совершать действия, которые в итоге могут привести мир к ядерной катастрофе. Такое заявление сделал заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.

За последние три дня с предупреждениями звонил Шойгу - министрам обороны НАТО, Герасимов - начальникам генеральных штабов, Небензя и Воронцов. И ряд других...

А теперь представим себе, что после столь многочисленных и многоуровневых предупреждений - ничего не произошло?!

Как будут выглядеть вся российская дипломатия вкупе с армией и разведкой?

Значит, что-то должно произойти. Просто обязано. Дело чести...

А.Б.