Третий день предупреждаем: скоро взорвется!

Россия обратилась к Западу и Киеву с требованием прекратить совершать действия, которые в итоге могут привести мир к ядерной катастрофе. Такое заявление сделал заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.
За последние три дня с предупреждениями звонил Шойгу - министрам обороны НАТО, Герасимов - начальникам генеральных штабов, Небензя и Воронцов. И ряд других...
А теперь представим себе, что после столь многочисленных и многоуровневых предупреждений - ничего не произошло?!
Как будут выглядеть вся российская дипломатия вкупе с армией и разведкой?
Значит, что-то должно произойти. Просто обязано. Дело чести...
А.Б.
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блаженный старец Валерий Дмитриевич написал 26.10.2022 03:30