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Московский листок

Кто фашист?

Опубликовано 26.10.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев
Кто фашист?

Всем, кто не видит в украинской власти фашистскую диктатуру, я предлагаю оценить решение вынести подозрение двум николаевским чиновникам.

«..За даними слідства, службові особи, незважаючи на систематичні обстріли Миколаєва окупантами, через месенджер «Telegram» у ПРИВАТНІЙ ПЕРЕПИСЦІ і між собою поширювали повідомлення, у яких виправдовувалася та заперечувалася збройна агресія рф проти України, підтримувались незаконні дії окупантів, а також поширювали матеріали, у яких міститься глорифікація представників армії держави агресора.»

Т.е люди в частной переписке высказывали свое мнение и не соглашались с мнением о том, что Россия –агрессор.

СБУ взломала переписку, нарушило статью Конституции Украины 31, где прямо говорится :

«..Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом…»

Но кто преступник?

СБУ, прямо нарушившая конституцию, совершившая уголовное преступление по ст.163 УК Украины, или люди, которые не распространяли свое мнение в сети, а просто обменивались им в личном общении?

Самые мерзкие методы запугивания, самые неприкрытые преследования любого неугодного мнения, самые жестокие репрессии по отношению к нелояльным.

И полное презрение к законам и правам, прямо указанным в конституции.

Если это – не фашизм, то, что тогда называть фашизмом?



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