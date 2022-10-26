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Московский листок

Русская зима поможет выиграть спецоперацию?

Опубликовано 26.10.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Русская зима поможет выиграть спецоперацию?

В Польше назвали условие для прекращения поддержки Украины Западом.

Депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль заявил, что страны Запада могуn отказаться от поддержки Украины в том случае, если в домах их граждан упадет температура, а боевые действия сейчас продолжаются исключительно за счет Запада.

Депутат также считает, что Германия и Франция могут отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По словам Коваля, граждане этих стран десятилетиями живут в комфорте и привыкли к нему.

Но ведь украинцы тоже привыкли к комфорту, и россияне привыкли - у нас зима длинней и суровей, чем в Европе, но никто не говорит, что вот как-только все малость пообмерзнуть, так сразу и пойдут на мировую...

Правда, ни у нас, ни в Киеве сейчас граждан особо не спрашивают. Ну так и в Европе могут перестать интересоваться мнением граждан - оказывается, это запросто...

А.Б.



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