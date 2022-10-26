Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого

Число пострадавших в результате теракта, произошедшего во вторник у здания телекомпании в Мелитополе, возросло до 12, шестеро находятся в довольно тяжелом состоянии.

Одна из пострадавших - девочка, которая шла в школу.

Вот интересно, а давно ли телекомпании, и вообще СМИ стали "законной" целью для диверсантов? Вроде бы наоборот, во всем мире корреспондентов облачают в специальные одежки с надписью "Пресса" - надеюсь, не для того, чтоб было легче целиться?

То есть теракт в чистом виде, без какого-либо флера. Даже не ракета, а именно, что автомобиль, начиненный взрывчаткой. И цель, которую нельзя ни с чем перепутать.

И никакой реакции гуманистического западного сообщества. Все в порядке вещей.