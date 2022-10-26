В Лиепае демонтировали памятник защитникам города

Решение о сносе памятника, в числе других 69 монументов воинской славы СССР, было принято сеймом страны. Ночью 25 октября монумент был огорожен забором, а к утру подогнали технику, в том числе, строительный кран, и приступили к демонтажу.

Памятник «Защитникам Лиепаи» был открыт в 1960 году в честь обороны города 22-29 июня 1941 года Красной Армией и отрядами местных рабочих от немецко-фашистских войск. Среди стойко оборонявшихся в период 28-29 июня можно назвать имена заводских рабочих А. Мурниекса, Эглитиса, отца и сына Укстиньшей, Дрейфелда, Эдольфа, А. Розенталя, Копштанса. Как видим, фамилии все местные.

Авторами памятника являются скульптор Эгонс Звирбулис и архитектор Янис Лицитис.

Во время обороны Лиепаи немцы совершили ряд военных преступлений. Так, в госпитале Лиепаи находилось более 2000 раненых. Часть их и семьи военнослужащих эвакуировали на санитарном судне «Виениба» . На транспорте имелись знаки Международного Красного Креста и был поднят флаг Красного Креста, на борту находилось до 2000 человек. Судно было атаковано двумя немецкими самолётами, проигнорировавшими чётко видимые при ясной погоде знаки Красного креста. Судно было повреждено и затонуло, бросившихся в море с тонувшего корабля людей немецкие лётчики расстреливали из пулемётов.

В захваченном городе были проведены массовые расстрелы среди местного населения - так, руководитель отряда рабочих предприятия «Тосмаре» Артур Петерсон был казнен.

Но все это неважно. Было советская оккупация, и память об этом времени должна сохраняться только какая нужно.

А.Б.