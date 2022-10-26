Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Лиепае демонтировали памятник защитникам города

Опубликовано 26.10.2022 в разделе комментариев 0

латвия геноцид сыр
В Лиепае демонтировали памятник защитникам города

Решение о сносе памятника, в числе других 69 монументов воинской славы СССР, было принято сеймом страны. Ночью 25 октября монумент был огорожен забором, а к утру подогнали технику, в том числе, строительный кран, и приступили к демонтажу.

Памятник «Защитникам Лиепаи» был открыт в 1960 году в честь обороны города 22-29 июня 1941 года Красной Армией и отрядами местных рабочих от немецко-фашистских войск. Среди стойко оборонявшихся в период 28-29 июня можно назвать имена заводских рабочих А. Мурниекса, Эглитиса, отца и сына Укстиньшей, Дрейфелда, Эдольфа, А. Розенталя, Копштанса. Как видим, фамилии все местные.

Авторами памятника являются скульптор Эгонс Звирбулис и архитектор Янис Лицитис.

Во время обороны Лиепаи немцы совершили ряд военных преступлений. Так, в госпитале Лиепаи находилось более 2000 раненых. Часть их и семьи военнослужащих эвакуировали на санитарном судне «Виениба» . На транспорте имелись знаки Международного Красного Креста и был поднят флаг Красного Креста, на борту находилось до 2000 человек. Судно было атаковано двумя немецкими самолётами, проигнорировавшими чётко видимые при ясной погоде знаки Красного креста. Судно было повреждено и затонуло, бросившихся в море с тонувшего корабля людей немецкие лётчики расстреливали из пулемётов.

В захваченном городе были проведены массовые расстрелы среди местного населения - так, руководитель отряда рабочих предприятия «Тосмаре» Артур Петерсон был казнен.

Но все это неважно. Было советская оккупация, и память об этом времени должна сохраняться только какая нужно.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого
Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого
26.10.2022
Бомбить Москву!
Бомбить Москву!
26.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого (0)
Бомбить Москву! (0)
Особенности русско-финской национальной рыбалки (0)
В Лиепае демонтировали памятник защитникам города (0)
Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого (0)
Русская зима поможет выиграть спецоперацию? (0)
План по отпискам перевыполнен (0)
Кто фашист? (7)
Третий день предупреждаем: скоро взорвется! (12)
Пенсионерам обещают несказанную радость (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss