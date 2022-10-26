Особенности русско-финской национальной рыбалки

Захар Прилепин описывает пограничный конфликт с Финляндией по материалам агенства Карьяла-информ 24.

В ночь на 24 октября, российские рыбаки на катере нарушили границу Финляндии и были замечены пограничным катером соседнего государства. После продолжительной погони, россияне оторвались от преследующего их катера, но заблудились в ночи на сопредельной территории.

Лишь к утру, приняв постройки на берегу за российский поселок, они причалили в местной гавани. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, россияне не поняли, что находятся в финском поселке Калалахти. При попытке купить продуктов в местном магазине, все трое россиян были арестованы местными полицейскими и доставлены участок, для дальнейших разбирательств.

Что произошло далее, объяснить ни финская сторона, ни россияне не могут, но в 15:30 российский катер (на борту которого находились все трое россиян, а так же связанный (!) полицейский и две гражданки Финляндии) был арестован уже российскими пограничниками. Все, находящиеся на катере, включая полицейского, были в состоянии алкогольного опьянения. При этом российский катер опять уходил от погони финской пограничной службы.

Освобожденного полицейского и гражданок Финляндии российские пограничники передали финским партнерам.

Все три российских рыбака, пребывая в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, показаний о инциденте произошедшем с ними дать не смогли.

Единственный полученный комментарий одного из участников, записанный с его слов:

- Отмечая день рождения на рыбалке, мы подумали, что это рыбнадзор и решили от него уйти. Что было дальше я не помню.

Финская пограничная служба вынесла ноту протеста.

А.Б.