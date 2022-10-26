Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Особенности русско-финской национальной рыбалки

Опубликовано 26.10.2022 в разделе комментариев 0

граница забор
Особенности русско-финской национальной рыбалки

Захар Прилепин описывает пограничный конфликт с Финляндией по материалам агенства Карьяла-информ 24.

В ночь на 24 октября, российские рыбаки на катере нарушили границу Финляндии и были замечены пограничным катером соседнего государства. После продолжительной погони, россияне оторвались от преследующего их катера, но заблудились в ночи на сопредельной территории.

Лишь к утру, приняв постройки на берегу за российский поселок, они причалили в местной гавани. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, россияне не поняли, что находятся в финском поселке Калалахти. При попытке купить продуктов в местном магазине, все трое россиян были арестованы местными полицейскими и доставлены участок, для дальнейших разбирательств.

Что произошло далее, объяснить ни финская сторона, ни россияне не могут, но в 15:30 российский катер (на борту которого находились все трое россиян, а так же связанный (!) полицейский и две гражданки Финляндии) был арестован уже российскими пограничниками. Все, находящиеся на катере, включая полицейского, были в состоянии алкогольного опьянения. При этом российский катер опять уходил от погони финской пограничной службы.

Освобожденного полицейского и гражданок Финляндии российские пограничники передали финским партнерам.

Все три российских рыбака, пребывая в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, показаний о инциденте произошедшем с ними дать не смогли.

Единственный полученный комментарий одного из участников, записанный с его слов:

- Отмечая день рождения на рыбалке, мы подумали, что это рыбнадзор и решили от него уйти. Что было дальше я не помню.

Финская пограничная служба вынесла ноту протеста.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого
Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого
26.10.2022
Бомбить Москву!
Бомбить Москву!
26.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого (0)
Бомбить Москву! (0)
Особенности русско-финской национальной рыбалки (0)
В Лиепае демонтировали памятник защитникам города (0)
Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого (0)
Русская зима поможет выиграть спецоперацию? (0)
План по отпискам перевыполнен (0)
Кто фашист? (7)
Третий день предупреждаем: скоро взорвется! (12)
Пенсионерам обещают несказанную радость (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss