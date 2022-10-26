Бомбить Москву!

СМИ сообщили, что в Москве стали готовить бомбоубежища.
Власти начали опровергать.
Министр просвещения Кравцов заявил, что никаких указаний не было, все фейк и иноагенты!
Депздрав Москвы опроверг оборудование операционных в бомбоубежищах.
А почему нет?
Идут боевые действия, прошла мобилизация - готовность гражданской обороны - это естественное дело!
Завтра США начнут поставлять Киеву ракеты с увеличенным радиусом действия - и что?
Все может быть, а чиновники расписываются в принципиальной неготовности к войне - это им в минус, а не в плюс.
В Севастополе вон, в ядерном бомбоубежище теперь музей, экскурсии, - прям из торгового центра на Большой Морской. А оно точно не нужно больше?
Мне б больше понравилось, если б чиновники с гордостью заявили: да, мы на всякий случай готовим бомбоубежища.
И вообще приводим в порядок Гражданскую оборону - после торговой фирмы МЧС-"Эмерком".
А.Б.
|
|