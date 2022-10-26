Бомбить Москву!

СМИ сообщили, что в Москве стали готовить бомбоубежища.

Власти начали опровергать.

Министр просвещения Кравцов заявил, что никаких указаний не было, все фейк и иноагенты!

Депздрав Москвы опроверг оборудование операционных в бомбоубежищах.

А почему нет?

Идут боевые действия, прошла мобилизация - готовность гражданской обороны - это естественное дело!

Завтра США начнут поставлять Киеву ракеты с увеличенным радиусом действия - и что?

Все может быть, а чиновники расписываются в принципиальной неготовности к войне - это им в минус, а не в плюс.

В Севастополе вон, в ядерном бомбоубежище теперь музей, экскурсии, - прям из торгового центра на Большой Морской. А оно точно не нужно больше?

Мне б больше понравилось, если б чиновники с гордостью заявили: да, мы на всякий случай готовим бомбоубежища.

И вообще приводим в порядок Гражданскую оборону - после торговой фирмы МЧС-"Эмерком".

А.Б.