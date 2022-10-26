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Московский листок

Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого

Опубликовано 26.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Вроде бы сняли недельную блокировку, посмотрим, как пойдет дальше.

Сначала без комментариев.

- Обыски проходят в загородном доме Собчак

- Пятеро мобилизованных россиян погибли в зоне СВО

- Финляндия сможет размещать ядерное оружие при вступлении в НАТО

- РФ уведомила США о планах провести учения своих стратегических сил

- В Госдуму внесли законопроект об освобождении докторов и кандидатов наук от мобилизации

 

А теперь подробно.

 

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

 

1 Третий день предупреждаем: скоро взорвется!

Россия обратилась к Западу и Киеву с требованием прекратить совершать действия, которые в итоге могут привести мир к ядерной катастрофе. Такое заявление сделал заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.

За последние три дня с предупреждениями звонил Шойгу - министрам обороны НАТО, Герасимов - начальникам генеральных штабов, Небензя и Воронцов. И ряд других...

А теперь представим себе, что после столь многочисленных и многоуровневых предупреждений - ничего не произошло?!

Как будут выглядеть вся российская дипломатия вкупе с армией и разведкой?

Значит, что-то должно произойти. Просто обязано. Дело чести...

 

2 Русская зима поможет выиграть спецоперацию?

В Польше назвали условие для прекращения поддержки Украины Западом.

Депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль заявил, что страны Запада могуn отказаться от поддержки Украины в том случае, если в домах их граждан упадет температура, а боевые действия сейчас продолжаются исключительно за счет Запада.

Депутат также считает, что Германия и Франция могут отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По словам Коваля, граждане этих стран десятилетиями живут в комфорте и привыкли к нему.

Но ведь украинцы тоже привыкли к комфорту, и россияне привыкли - у нас зима длинней и суровей, чем в Европе, но никто не говорит, что вот как-только все малость пообмерзнуть, так сразу и пойдут на мировую...

Правда, ни у нас, ни в Киеве сейчас граждан особо не спрашивают. Ну так и в Европе могут перестать интересоваться мнением граждан - оказывается, это запросто...

 

3 Украинский терроризм ничуть не хуже любого всякого

Число пострадавших в результате теракта, произошедшего во вторник у здания телекомпании в Мелитополе, возросло до 12, шестеро находятся в довольно тяжелом состоянии.

Одна из пострадавших - девочка, которая шла в школу.

Вот интересно, а давно ли телекомпании, и вообще СМИ стали "законной" целью для диверсантов? Вроде бы наоборот, во всем мире корреспондентов облачают в специальные одежки с надписью "Пресса" - надеюсь, не для того, чтоб было легче целиться?

То есть теракт в чистом виде, без какого-либо флера. Даже не ракета, а именно, что автомобиль, начиненный взрывчаткой. И цель, которую нельзя ни с чем перепутать.

И никакой реакции гуманистического западного сообщества. Все в порядке вещей.

 

4 В Лиепае демонтировали памятник защитникам города

Решение о сносе памятника, в числе других 69 монументов воинской славы СССР, было принято сеймом страны. Ночью 25 октября монумент был огорожен забором, а к утру подогнали технику, в том числе, строительный кран, и приступили к демонтажу.

Памятник «Защитникам Лиепаи» был открыт в 1960 году в честь обороны города 22-29 июня 1941 года Красной Армией и отрядами местных рабочих от немецко-фашистских войск. Среди стойко оборонявшихся в период 28-29 июня можно назвать имена заводских рабочих А. Мурниекса, Эглитиса, отца и сына Укстиньшей, Дрейфелда, Эдольфа, А. Розенталя, Копштанса. Как видим, фамилии все местные.

Авторами памятника являются скульптор Эгонс Звирбулис и архитектор Янис Лицитис.

Во время обороны Лиепаи немцы совершили ряд военных преступлений. Так, в госпитале Лиепаи находилось более 2000 раненых. Часть их и семьи военнослужащих эвакуировали на санитарном судне «Виениба» . На транспорте имелись знаки Международного Красного Креста и был поднят флаг Красного Креста, на борту находилось до 2000 человек. Судно было атаковано двумя немецкими самолётами, проигнорировавшими чётко видимые при ясной погоде знаки Красного креста. Судно было повреждено и затонуло, бросившихся в море с тонувшего корабля людей немецкие лётчики расстреливали из пулемётов.

В захваченном городе были проведены массовые расстрелы среди местного населения - так, руководитель отряда рабочих предприятия «Тосмаре» Артур Петерсон был казнен.

Но все это неважно. Было советская оккупация, и память об этом времени должна сохраняться только какая нужно.

 

5 Захар Прилепин описывает пограничный конфликт с Финляндией

По материалам агенства Карьяла-информ 24.

В ночь на 24 октября, российские рыбаки на катере нарушили границу Финляндии и были замечены пограничным катером соседнего государства. После продолжительной погони, россияне оторвались от преследующего их катера, но заблудились в ночи на сопредельной территории.

Лишь к утру, приняв постройки на берегу за российский поселок, они причалили в местной гавани. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, россияне не поняли, что находятся в финском поселке Калалахти. При попытке купить продуктов в местном магазине, все трое россиян были арестованы местными полицейскими и доставлены участок, для дальнейших разбирательств.

Что произошло далее, объяснить ни финская сторона, ни россияне не могут, но в 15:30 российский катер (на борту которого находились все трое россиян, а так же связанный (!) полицейский и две гражданки Финляндии) был арестован уже российскими пограничниками. Все, находящиеся на катере, включая полицейского, были в состоянии алкогольного опьянения. При этом российский катер опять уходил от погони финской пограничной службы.

Освобожденного полицейского и гражданок Финляндии российские пограничники передали финским партнерам.

Все три российских рыбака, пребывая в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, показаний о инциденте произошедшем с ними дать не смогли.

Единственный полученный комментарий одного из участников, записанный с его слов:

- Отмечая день рождения на рыбалке, мы подумали, что это рыбнадзор и решили от него уйти. Что было дальше я не помню.

Финская пограничная служба вынесла ноту протеста.



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