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Московский листок

Ни о какой мобилизационной схеме управления говорить уже не придется

Опубликовано 26.10.2022 автором Георгий Федоров в разделе комментариев 0

украина война киев
Ни о какой мобилизационной схеме управления говорить уже не придется
На первом рабочем совещании Президента с членами Координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил уже проявились очертания новой управленческой структуры, которую, как я понимаю, планируется выстроить взамен существующей. Как минимум на период проведения Специальной военной операции.
 
«Коммерсантъ» по этому поводу опубликовал аналитический материал, который я рекомендую к прочтению. Много интересных мыслей.
 
Первый вывод — в рамках новой управленческой парадигмы основные вопросы, связанные с хозяйственным обеспечением СВО, из ведения Министерства обороны отойдут к Координационному совету. То есть полностью гражданской структуре, в которой первую скрипку играют председатель правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы, фактически представляющий губернаторский корпус.
 
Второй вывод — в основу «идеологии команды Михаила Мишустина» лягут так называемые «новые управленческие подходы, импортированные из деловой среды: дерегулирование, цифровизация и определение долгосрочных приоритетов»
 
Считаю так: если эти выводы верны, и в ведении Министерства обороны действительно оставят только вопросы непосредственного военного руководства, а обеспечение СВО сведется к «бизнес подходам», ни о какой мобилизационной схеме управления говорить уже не придется.
 
Согласен, восемь месяцев проведения специальной операции показали явные проблемы в обеспечении Вооруженных сил, в процессе перевооружения и т.д. Но единственное правильные решения в этой ситуации — строго спросить за допущенные ошибки, привлечь виновных к персональной ответственности и поставить задачу обеспечения вооруженных сил, участвующих в СВО, под строгий контроль новой правительственной структуры. Но отдавать специфические вопросы военного обеспечения в руки коммерсантов — это крайне сомнительное решение. Мы все помним, чем обернулись попытки коммерциализации вооруженных сил при Сердюкове. И как много времени потребовалось для устранения всего того вреда, который причинил его «менеджерский подход» в вопросах обеспечения безопасности и обороноспособности страны.
 
Считаю, что повторять подобные эксперименты в условиях, когда значительная часть армии выполняет боевые задачи, недопустимо.
 
Тем более, что механизм межведомственного согласования превратился в такую заскорузлую бюрократическую машину, которая может, сама того не желая, заблокировать любые необходимые быстрые поставки, просто потому что не успеет вовремя среагировать.


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