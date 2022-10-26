На первом рабочем совещании Президента с членами Координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил уже проявились очертания новой управленческой структуры, которую, как я понимаю, планируется выстроить взамен существующей. Как минимум на период проведения Специальной военной операции.

«Коммерсантъ» по этому поводу опубликовал аналитический материал , который я рекомендую к прочтению. Много интересных мыслей.

Первый вывод — в рамках новой управленческой парадигмы основные вопросы, связанные с хозяйственным обеспечением СВО, из ведения Министерства обороны отойдут к Координационному совету. То есть полностью гражданской структуре, в которой первую скрипку играют председатель правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы, фактически представляющий губернаторский корпус.

Второй вывод — в основу «идеологии команды Михаила Мишустина» лягут так называемые «новые управленческие подходы, импортированные из деловой среды: дерегулирование, цифровизация и определение долгосрочных приоритетов»

Считаю так: если эти выводы верны, и в ведении Министерства обороны действительно оставят только вопросы непосредственного военного руководства, а обеспечение СВО сведется к «бизнес подходам», ни о какой мобилизационной схеме управления говорить уже не придется.

Согласен, восемь месяцев проведения специальной операции показали явные проблемы в обеспечении Вооруженных сил, в процессе перевооружения и т.д. Но единственное правильные решения в этой ситуации — строго спросить за допущенные ошибки, привлечь виновных к персональной ответственности и поставить задачу обеспечения вооруженных сил, участвующих в СВО, под строгий контроль новой правительственной структуры. Но отдавать специфические вопросы военного обеспечения в руки коммерсантов — это крайне сомнительное решение. Мы все помним, чем обернулись попытки коммерциализации вооруженных сил при Сердюкове. И как много времени потребовалось для устранения всего того вреда, который причинил его «менеджерский подход» в вопросах обеспечения безопасности и обороноспособности страны.

Считаю, что повторять подобные эксперименты в условиях, когда значительная часть армии выполняет боевые задачи, недопустимо.

Тем более, что механизм межведомственного согласования превратился в такую заскорузлую бюрократическую машину, которая может, сама того не желая, заблокировать любые необходимые быстрые поставки, просто потому что не успеет вовремя среагировать.