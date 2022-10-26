Водитель в Москве - всегда жертва беспредела

Как говорится, проверено на себе. До сих пор еще чувствую себя ударенным пыльным мешком. Еще бы - вернулся домой под утро, на разбитой машине, обвешанный штрафами и обязанностями туда-то явиться, там-то быть...

А начиналось все так радужно. Собрался посмотретт антрепризу в ДК ЗИЛа, которого самого уже нет, а ДК, построенный братьями Весниными, стоит себе, проводят всякие мероприятия... Грмония труда и отдыха, где труд сменился непонятной суетой, после которой отдыхать нужно не в концертном зале, а в клитнике неврозов.

Итак, собираюсь ехать, смотрю на схеме парковки - на улице Восточной таких полно. Дороговато, по 80 рублей, но ладно. Все ж в театр иду, чего жлобиться?

Чин-чинарем пркуюсь у самого входа. Строго по разметке, вижу знак - остановка запрещена для автобусов. Я не на автобусе, мне можно. Плачу через смартфон, иду наслаждаться искусством, с прекрасной дамой и вообще.

Спустя время выхожу с прекрасной дамой, а машины нет. Либо угнали, что крайне маловероятно, либо эвакуировали, что тоже самое, но за выкуп можно вернуть.

Шустрый таксист, кроторый специализируется исключительно на пострадавших от эвакуации, готов везти и на стоянку, и не другую - одной обойтись никак нельзя.

Приезжаю на первую стоянку, Время позднее, я, понятно, расстроен. Подмахиваю протокол, плачу деньги - если сделать это после полуночи, что штраф вырастает на 25 процентов.

Позже вижу странность в протоколе N 97ВМ605518 - "водитель Баранов Анатолий Юрьевич преднамеренно прекратил движение..." Откуда им знать, как я прекратил движение, если они меня не видели в глаза? Ну ладно, важно другое. Оказывается. все произошло "в зне действия дорожного знача 3.27 "Остановка запрещена" (...) установленного совместно со знаком дополнительной информации 8.24 "Работает эвакуатор".

А про табличку 8.4.4, установленную аккурат между этими двумя знаками, ни слова!

А ведь это в корне меняет дело!

В официальных комментариях ГИБДД четко написано: "Знак 8.4.4 указывает вид транспортного средства, на который распространяется действие знака". На этом знаке нарисован автобус. То есть автобусам парковаться нельзя, а остальных не касается!

Да там и разметка соотвествующая - для легковых автомобилей, автобус, даже самый маленький, не впишется.

Люди ставят свои машины, оплачивают парковку, деньги за которую им, конечно, никто не вернет, и - едут выручать свою машину на штрафстоянку. Система отработана. Жалко, нет знака "Работает мафия"!

Для спрвки, если б данный знак означал, что, наоборот, автобусам парковаться можно, а остальным нельзя, то был бы другой знак - 8.4.11. В офицальном комментарии ГИМБДД: "Табличка 8.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси".

В общем, жулики - эвакуацию осуществляло МАДИ, они теперь могут работать без инспектора ГИБДД - и им все карты в руки.

Итак, нарушение первое - не имели права эвакуировать. Соответственно, не за что было штрафовать, незачем было прокатывать деньги на такси по ночной Москве.

Дальше еду на другоую стоянку, уже "обилеченный" протоколом и штрафом, нгде мне сообщают - при транспортировке вашу машину "немного помяли". Капот и крыло, пустяки...

Я вызвал полицию, приехали, сняли повреждения для протокола. Мне вернули машину, честно отметив в протоколе, что нашли из поврежденного, и отправили в местное ГИБДД.

Приезжаю, внутрь въехать нельзя, парковка снаружи забита.

Девушка на КПП лаково говорит: "Ваши проблемы".

Проблему решаю просто - ставлю машину на аварийный сигнал на свободном "инвалидном" месте. Вот будет фокус, если мне из МАДИ придет еще один штраф...

Подписываю полицейский протокол, обещают через 10 дней отдать материалы - обжаловать в МАДИ тоже можно в течение 10 дней, только в МАДИ срок пошел с 25-го, а в ГИБДД - с 26-го... По-любому не успеть.

Но выдали памятку, по которой на улице Старой Басманной дом 20 корпус 5 мне зачем-то надо явиться (как-будто это я в чем-то виноват), там мне порекомендуют обратиться в страховую компанию, которая работает с ГКУ "АМПП".

Ну и обжаловать действия МАДИ я могу тоже не в госструктуре - полиции, прокуратуре, суде, а почему-то только 27 числа по улице Почтовой, в офисе все того же МАДИ. С хрена ли? Если у меня угнали машину, разбили ее, отобрали деньги, то почему я обязан обжаловать это все у грабителя? И строго в срок - иначе, наверно, не примут...

Понятно, что я с большим трудом сдерживаюсь, чтобы не перейти на нецензурную лексику. Но я сдерживаюсь.

Если есть юристы, сособные устроить показательный процессв по этому наглому делу - буду очень рад.