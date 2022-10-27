Миасс-Москва. Подкроватная фемида против профсоюзов!

В настоящее время (октябрь 2022) городской суд Миасса и прокуратура продолжают очень медленно и чрезвычайно основательно рассматривать иск лидера первички независимого профсоюза АО «АЗ «Урал» СПР Анатолия Банных о восстановлении на работе.

Напоминаем, независимый профсоюз проводил на предприятии АЗ «Урал» разъяснительные кампании по поводу работы в дни с высокой температурой воздуха (в жару продолжительность рабочего дня должна уменьшаться, это зафиксировано в Трудовом кодексе, но работодатели стремятся забыть данную норму трудового права).

Кроме этого профсоюз через суд вернул работникам несколько невыплаченных работодателем премий. После этого депремировать на АЗ «Урал» стали гораздо реже. Отметим, что премия выдаётся или не выдаётся по определённым писанным (в трудовом договоре, коллективном договоре и других нормативных актах) правилам. Работодатель не может наказывать подчинённых рублём просто потому, что он встал не с той ноги или работник косо глянул.

Постоянно поднималась тема нарушения работодателем техники безопасности.

И, наконец, после того, как профсоюзом был начат сбор подписей за индексацию зарплаты, хрупкое терпение работодателя лопнуло. 21 июня 2022 года Анатолий Банных был уволен.

На Анатолия Банных было наложено два взыскания. А именно — за неправильное обращение с антипростудной маской и за то, что он снял на видео грубое нарушение работодателем техники безопасности. Да, именно так, технику безопасности нарушил работодатель, а виноват активист профсоюза, который это снял. Отметим, это важно, что оба взыскания уже обжалуются в суде, а значит, ещё не вступили в законную силу.

Дополнительно отметим, что Анатоля Банных уже один раз незаконно увольняли. И он уже восстанавливался через суд. И вот — теперь всё снова.

В настоящее время идёт процесс. Медленно. Спотыкаясь. Сначала был отпуск одного из судей (Алферова И. А.) 14 октября 2022 г. в процесс вошла прокуратура, и тотчас перенесла слушания до вынесения окончательных судебных решений по взысканиям.

Вот интересно, почему уволить человека, пока его взыскания не вступили в законную силу — можно, а вот восстановить — нельзя. По мнению профсоюза — прокуратура и суд просто тянут время, чтобы дать работодателю возможность отдохнуть от Банных подольше.

«А ведь руководство завода могли Банных не увольнять, дождаться, когда обжалуемые распоряжения вступят в законную силу. Но им плевать! Шкурные интересы превыше всего, а такие персонажи, как Банных, мешают работодателю спокойно извлекать прибыль, унижая работников и выжимая из старого оборудования всё возможное. Поэтому генеральный директор лично похлопотал. Наша позиция остается принципиальной и неизменной, - бороться до конца!» - так комментирует ситуацию профсоюз.

Кстати, про индексацию зарплаты. По закону её нужно проводить минимум раз в год, но. Но в марте 2022 года менеджмент «АЗ «Урала» убрал из колдоговора положение об индексационной надбавке. В ответ на жалобу в прокуратуру города господа прокурорские заявили, что работодатель не нарушает Трудовой Кодекс. Профсоюз обратился в областную прокуратуру, получил ответ, что работодателю вынесено определение с предупреждением. Снова шли месяцы, а определенное предупреждение не действовало. Снова обращение, на этот раз в генеральную прокуратуру. Теперь, возможно, работодателю сверху намекнули, что что-то, хотя бы из вежливости, сделать надо. И работодатель сделал. Издал приказ.

Насколько радость работников, от сделанного работодателем, не знала границ? Цитирую по новому обращению профсоюза:

«Мы считаем, что данный приказ выпущен с нарушением, подпадающим под нормы ч. 4 ст. 8 ТК РФ и ч. 6 ст. 135 ТК РФ, как ограничивающий права работников и снижающий их уровень гарантий, поэтому применению не подлежит.

Кроме того, нарушен порядок проведения индексации заработной платы, а именно, сокращена периодичность с двух раз в год до одного раза в год. Такой порядок не может соответствовать ст. 134 ТК РФ, т.к снижает перспективный процесс по обеспечению повышения уровня реального содержания заработных плат за счет индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в будущем. В силу этой же статьи индексация заработных плат работников является надбавкой компенсирующего характера в системе оплаты труда, а значит, условия оплаты труда работников не должны ухудшаться.

Более того, на основании ст. 130 ТК РФ с целью реального улучшения условий труда работников предприятия, требуем установить и возобновить начисление индексационной надбавки – ежемесячно…»

17 октября 2022 г. в очередной раз подошёл к концу срок содержания под стражей Кирилла Украинцева (профсоюз «Курьер»). Савёловский районный суд г. Москвы тотчас продлил арест, причём, на этот раз мелочиться продлять на два месяца, как это в России делается не стали, продлили сразу на полгода. По чисто субъективному мнению автора статьи — могли бы и лет на пять продлить, чтобы не заморачиваться. Пусть все знают, что вешать в инете информацию о сходах курьеров и прочих трудящихся, протестующих против нарушения своих прав – вредно и наказуемо. Это трактуется российским бизнесом и его подкроватным правосудием сначала, как нарушение правил проведения пикетов, митингов и т.д. (административная ответственность), а затем, и как многократное нарушение правил проведения митингов (уже уголовная ответственность). Нечего нашему бизнесу в такое суровое время глаза мозолить. Не патриотично это.

Такая вот у нас Фемида. Когда надо — отсиживающаяся под кроватью у бизнеса, когда надо — неотвратимо из под нее выпрыгивающая!