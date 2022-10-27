США дают алиби РФ насчет атомной бомбы

Власти США не наблюдают никаких свидетельств, которые указывали бы на то, что РФ приняла решение применить ядерное, химическое или биологическое оружие на Украине, заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"С точки зрения США заявления о том, что Украина создает "грязную бомбу", являются ложными. Однако на данный момент мы не видели ничего, что указывало бы на то, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие или "грязную бомбу". Это то, за чем мы продолжим внимательно следить. И конечно, как мы говорили, для России будут последствия, если она решит использовать ядерное оружие или "грязную бомбу", - утверждал он.
"У нас нет никаких свидетельств того, что РФ приняла решение использовать ядерное, химическое или биологическое оружие", - добавил Райдер.
Представитель Пентагона также отметил, что США на данный момент не считают необходимым изменять степень готовности своих ядерных сил.
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Все окончательно запуталось!
Украина не собирается применять "грязную бомбу", но и Россия тоже не намерена наносить ударов тактическим ядерным оружием.
Америке можно верить - это российсяка разведка вообще не работала по Украине, даже когда вовсю шла спецоперация, издалека так напоминающая войну, что для тех, кто случайно перепутает, появилась даже статья. В Америке ничего не путают, и по Украине, как и по России, работают тщательно.
Ну и мера ответственности тоже большая - если пресс-секретарь Пентагона уверенно заявил, а кто-то из сумасшедших взял, да и нанес удар, то из своего кресла, обгоняя собственный визг, полетит не только пресс-секретарь, но и министр обороны. А может, и президенту импичмент вынесут - это ж не шутка, прозевать ядерный конфликт!"
То есть скорее всего, ни на Украине, ни в России никакого ядерного удара не готовят.
А кто ж готовит?
Ведь в Кремле не просто так паникуют. Правда, ответственность за болтовню там поменьше, никого с должности не снимут и от кормушки не отлучат, но в целом все же какая-то основа для беспокойства должна быть, и достаточно твердая.
Уж не наши ли американские всеобщие друзья готовятся под шумок что-нибудь взорвать, а потом свалить на кого-нибудь. Вот в Кремле и беспокоятся, чтоб не на них?..
А.Б.
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rock написал 27.10.2022 02:37
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Любое применение ЯО то ли ТЯО то ли так называемой "грязной бомбы", независимо КТО это сделает будет означать НАЧАЛО
ГЛОБАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО КОНФЛИКТА на планете Земля, где ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТОЧНО не будет. Что отсюда следует?
Да то, что в "рай" НИКТО не спешит отправится не из РУКОВОДСТВА США, не из руководства РФ и не из руководства Украины.
Хуже то, в Украине есть 12 работающих ядерных реакторов, есть соотвественно хранилища ядерных отходов. Тем не менее на Украине ИДЕТ ВОЙНА. Именно война, а не СВО. Не кто иной как замглавы АП С.Кириенко ОЗВУЧИЛ именно ТАК: смотри здесь:
"Кириенко: Россия выиграет и "горячую", и экономическую войну, если она будет народной. ". Сайт " https://tass.ru/politika/16127469". Т.е. он назвал вещи СВОИМИ ИМЕНАМИ. А теперь спросим себя - КАК можно назвать тех,
кто ПЛАНИРОВАЛ эту войну РФ ПРОТИВ Украины, зная, что там имеются АЭС с 12 работающими ядерными реакторами и плюс
ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ? О морали речь уже не идет, речь идет о ВОЗМОЖНОЙ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЕ в Украине, попади снаряд или ракета в:
а) ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР
б) в ХРАНИЛИЩЕ радиоактивных отходов
в) в системы снабжения и жизнеобеспечения работы АЭС - как-то водоснабжения (смотри ЧТО случилось в Фукусиме) и т.д.
А КТО ДАСТ ГАРАНТИИ ТОГО, что ЧЕМ ДОЛЬШЕ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ВОЙНА РФ ПРОТИВ Украины - ТЕМ БОЛЬШЕ РАСТЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ТАКОГО АПОКАЛИПСИСА. Спрашивается - ЕСТЬ ЛИ у ТЕХ ПЛАНИРОВЩИКОВ и ТЕХ которые отдали приказ
о начале ВОЙНЫ РФ ПРОТИВ Украины МОЗГИ, уже с точки зрения СОХРАНЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЖИЗНЕЙ? Тут рассуждают
о "грязной бомбе", а как быть с ВЫШЕНАЗВАННОЙ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ? Какое же решение предлагает руководство РФ?
ВОЙНА до ПОБЕДНОГО КОНЦА? А ведь КОНЦА то не ВИДНО. А между тем решение этой самой опасной ситуации со времен Карибского кризиса зависит ТОЛЬКО от РУКОВОДСТВА РФ: обьявить об окончании СВО в Украине и вывести оттуда свои
войска как того требует Резолюция Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года. Все остальное - за столом переговоров.
ВСЕ СПОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ. Об этом руководству РФ ПРЯМО СКАЗАЛО руководство
как Китая так и Индии. Тем более, что РФ должна также выполнять Будапештский меморандум, т.е. Меморандум, т.е.
о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении яерного оружия (Будапештский меморандум) — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Другого разумного пути решения этой проблемы НЕТ.