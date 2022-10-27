США дают алиби РФ насчет атомной бомбы

Власти США не наблюдают никаких свидетельств, которые указывали бы на то, что РФ приняла решение применить ядерное, химическое или биологическое оружие на Украине, заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"С точки зрения США заявления о том, что Украина создает "грязную бомбу", являются ложными. Однако на данный момент мы не видели ничего, что указывало бы на то, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие или "грязную бомбу". Это то, за чем мы продолжим внимательно следить. И конечно, как мы говорили, для России будут последствия, если она решит использовать ядерное оружие или "грязную бомбу", - утверждал он.

"У нас нет никаких свидетельств того, что РФ приняла решение использовать ядерное, химическое или биологическое оружие", - добавил Райдер.

Представитель Пентагона также отметил, что США на данный момент не считают необходимым изменять степень готовности своих ядерных сил.

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Все окончательно запуталось!

Украина не собирается применять "грязную бомбу", но и Россия тоже не намерена наносить ударов тактическим ядерным оружием.

Америке можно верить - это российсяка разведка вообще не работала по Украине, даже когда вовсю шла спецоперация, издалека так напоминающая войну, что для тех, кто случайно перепутает, появилась даже статья. В Америке ничего не путают, и по Украине, как и по России, работают тщательно.

Ну и мера ответственности тоже большая - если пресс-секретарь Пентагона уверенно заявил, а кто-то из сумасшедших взял, да и нанес удар, то из своего кресла, обгоняя собственный визг, полетит не только пресс-секретарь, но и министр обороны. А может, и президенту импичмент вынесут - это ж не шутка, прозевать ядерный конфликт!"

То есть скорее всего, ни на Украине, ни в России никакого ядерного удара не готовят.

А кто ж готовит?

Ведь в Кремле не просто так паникуют. Правда, ответственность за болтовню там поменьше, никого с должности не снимут и от кормушки не отлучат, но в целом все же какая-то основа для беспокойства должна быть, и достаточно твердая.

Уж не наши ли американские всеобщие друзья готовятся под шумок что-нибудь взорвать, а потом свалить на кого-нибудь. Вот в Кремле и беспокоятся, чтоб не на них?..

А.Б.