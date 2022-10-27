Война по приказу США

Полезный болтун

Снова вернусь к вопросу, кто на самом деле развязал войну Кремля и Украины? Короче, давайте ещё раз о том, что все дебилы считают конспирологией, – поищем истинную причину происходящего.

В данном случае «в дорогу позвал» комментатор, который обратил внимание на несколько моментов из интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы журналисту Украины Дмитрию Гордону https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9sGqz6sEZas (понятное дело, что добраться к этому интервью можно только с VPN). Я не стал терять время на просмотр всей этой болтовни, поскольку комментатор, потративший время на самолюбование этих двух хлыщей, обратил моё внимание всего на несколько моментов, и мне их достаточно, хотя, возможно, в этом интервью есть и ещё что-то интересное.

Дело в том, что этот Кулеба - типичный интеллигентствующий бюрократ - он выучил два языка и всяческие инструкции министерства иностранных дел, скажем, теперь знает, кому надо простилать ковровую дорожку, а с кем можно обойтись рукопожатием. И теперь, не имея ни малейшего понятия, кто это такой «государственный деятель», этот Кулеба решил, что он и в самом деле такой деятель и ещё и великий.

А тут тонкость вот в чём.

Когда-то какая-то актриса сказала о каком-то своём коллеге, что его волнует не театр в нём, а он в театре. В данном случае Кулебу волнует не государство Украина в собственных уме и душе – не Украина, как смысл его жизни и деятельности, а сам Кулеба на Украине. Его волнует, как ему там устроится, чтобы сытно кормиться и хорошо развлекаться. Причём, то, что этот Кулеба не государственный деятель, говорит и то, что он охотно выступает в роли артиста, что видно по этому интервью, – он не чувствует себя министром, а играет роль министра, играет и любуется собой.

А это для нас хорошо, поскольку Кулеба не понимает, о чём он говорит, не понимает, что настоящий государственный деятель глухо молчал бы о некоторых откровениях Кулебы.

И это не свойство Кулебы – это родовое свойство всех современных «политиков», к примеру в этом же интервью Кулеба рассказывает о встрече с Байденом, и о доверительном напутствии ему Байдена о том, что думать надо не о государстве, а о своих детях. Причём, Кулеба об этом рассказал без малейшего осуждения и, понятное дело, совершенно не понимая, что он этим «подставил» Байдена. Правда, думаю, что в этом совете Байдена сегодня не увидит никакого криминала никто из современных политиков всех стран. Никто же из них сегодня не поймёт, как мог «изверг» Пётр I согласиться с осуждением и казнью своего сына и наследника престола Алексея за предательство государства? Какое «предательство»? Какое «государство»? Ведь цель нынешнего «государственного деятеля» всего лишь добраться до государственной кормушки!

О профессионализме

Может и не стоило бы с этого начинать, но дебильность и не способность «политиков» Украины думать самостоятельно, поражает. Вот сейчас Украина, напрягая все силы, вынуждена держать огромную часть войск, необходимых на Донбассе и под Херсоном, на севере – у границ с Белоруссией, у которых Лукашенко сосредоточил свою армию и части российских войск с огромной вероятностью напасть на Киев и Чернигов с севера. И это результат политики слабоумных дебилов Рады и Министра иностранных дел Украины этого самого Кулебы.

Дело в том, что в Белорусии проходят самые честные выборы, по меньшей мере, в Европе. И даже не только из-за необычайной лёгкости контроля их честности, а потому, что там на выборах постоянно присутствует самый страшный конкурент любого президента – кандидат «Против всех». Ни одна демократия в Европе на такую честность не способна!

И Лукашенко всегда стремился сохранить братские отношения с Украиной, ведь он даже присоединение Крыма к России долго не признавал. Это был проукраинский президент соседней страны. И что в результате? А в результате едва прошёл месяца после избрания Лукашенко, как правящие идиоты Киева объявили, что они избрание Лукшенко не признают! Зачем?! Что вам, тупым идиотам, давало вот это тупое следование командам США? Где был министр иностранных дел Украины? Почему не объяснил США, что Украине не выгодно ссориться с соседом?

Ни одна страна Европы не имеет такого тупого, бездумного подчинения Западу, как Украина! Киев как бы постоянно на весь мир говорит: «Мы, украинцы с евреями – граждане Украины, - тупые от рождения, правьте нами великие европейцы! А Кулеба нас будет за рубежом представлять, чтобы все видели, какие мы!».

Начало подготовки к войне

Но вернёмся к интервью Кулебы Гордону. Я ведь веду речь не о Байдене и не о хвастовстве Кулебы о том, к каким великими деятелям мира он был допущен ручку облобызать, а о другом.

О том, что Кулеба (не забываем – министр иностранных дел Украины) впервые услышал о том, что Россия нападёт на Украину, в Вашингтоне, в Госдепе ещё в сентябре прошлого 2021 года – задолго до того, как Кремль начал типа учения у границ Украины и, возможно, задолго до того, как сам Кремль узнал, что ему предстоит начать войну с Украиной. Кулеба услышал эту новость от высокопоставленного работника Госдепа, который его специально предупредил: «Ройте траншеи!». И с этого момента все высокопоставленные деятели Украины, по словам Кулебы, о нападении знали, но типа сомневались. И знали не от Кулебы, вернее, не только него, а из массы остальных источников, скажем, начальник разведки ВСУ, генерал Буданов, начал непрерывно сообщать об этом тоже примерно с осени прошлого года.

Ну, а 22 февраля, находящегося в Вашингтоне Кулебу вызвали к Байдену и тот лично ему сообщил, что через два дня Россия начнёт агрессию на Украине, и что не надо бояться, потому что США будет с Украиной - типа не вздумайте сдаваться! И поручил помощникам сообщить Кулебе подробности того, как именно Россия нападёт.

Что ещё интересно. Кулеба сообщил в интервью, что по его данным командование НАТО в это время (за два дня до нападения) собралось, чтобы обсудить детали нападения России на Украину и, по словам Кулебы, специалисты НАТО пришли к выводу, что Украина продержится 72 часа. Как видите, НАТО тоже было в курсе дела о начале войны, в ходе которой, по их мнению, будет уничтожено суверенное европейское государство.

Кровожадные твари

Я писал, что вина Кремля в развязывании агрессивной войны доказывается тем, что Кремль предварительно не выдвинул ультиматум Киеву с требованием осуществить без войны то, что Кремль хотел осуществить в ходе войны. Это должно быть понятно.

Ну, а Киев? Это что – невинная овечка?

Ну, вот напрягитесь и представьте себя на месте государственного деятеля, а чтобы было легче – представьте себя на месте главы большой семьи. И вот вам сообщают, что на вашу семью внезапно, без предупреждения, через месяц нападёт большая банда, значительно сильнее вашей семьи, нападёт, чтобы убить и ограбить членов вашей семьи. Вы что - будете ждать, пока банда нападёт? Нет, вы начнёте кричать об этом всему миру, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ нападения!

Смотрите, Кремль не собирается бомбить Украину «ядрёной бонбой», иначе начал бы снабжать всех противогазами. Не собирается и потому, что понимает – ответ Запада по России будет ужасным. И вот на днях Кремль получил сообщение, что Киев заразит на Украине небольшой участок местности радиоактивными веществами («грязной бомбой») и объявит, что это Россия нанесла по Украине удар ядерным оружием. И этим спровоцирует ответные меры Запада по России. И что тут началось»! И Шойгу, и начальник Генштаба России, и дипломаты в ООН подняли крик на весь мир, чтобы предотвратить эту, всего лишь провокацию.

А Киев знал о начале страшнейшей войны против Украины за полгода… и молчал! Нет, отдельные болтуны чего-то предсказывали, как и в России балаболил о войне клоун Жириновский или что-то там вякнул Невзоров в дежурной болтовне. Но правительство Украины точно ЗНАЛО, что нападение будет, однако на государственном уровне… молчало! Как это понять?

Ведь оно могло потребовать созвать сессию Генеральной Ассамблеи ООН, могла обратиться к Совету Безопасности ООН с требование организовать защиту Украины. Тут умники будут уверять, что от такого обращения типа толку не было бы – Россия, дескать, на любое решение наложила вето. Но как после такого вето Россия смогла бы сама напасть? Ведь она бы показала, что Россия в Совете Безопасности ООН не для того, чтобы предотвращать войны, а для того, чтобы самой безнаказанно нападать.

Зеленский мог открыто на весь мир просить США и НАТО заключить с Украиной военный союз!

Тут надо понять нечто, чего не понимают люди, либо никем не руководившие, либо бывшие начальниками в безответственных организациях. Есть доклады и рапорты начальникам – сами начальники требуют регулярной информации этими документами о состоянии дел у подчинённых. А есть документы, которые называются «докладные записки». Это типа рапорта, но по инициативе подчинённого, и, как правило, о некой проблеме, которую подчинённый типа не способен решить самостоятельно. В чём смысл «докладной записки»? Она регистрируется, от её наличия начальник не может отказаться, и этим документом подчинённый вешает на начальника ответственность за эту СВОЮ проблему. Это значит, что если неприятность случится, и начальник будет обязан наказать подчинённого за эту неприятность, то хитрый подчинённый заявит: «А я же вам об этой проблеме сообщал!». И все знают, что докладные пишутся для прикрытия собственной задницы, но они пишутся! И пишутся именно потому, что реально задницу прикрывают.

Так и в этом случае – не имеет значения, были бы или нет положительные решения по крикам Киева, но объявив на весь мир, что Россия собирается напасть на Украину, Киев бы повесил ответственность за агрессию на весь мир – типа «я же вас предупреждал – что же вы не предотвратили?!». Тут и для Китая с Индией нейтральная позиция стала бы сомнительной.

Поэтому молчание официального Киева в деле предотвращения войны совершенно непонятно, возьмите этого же министра иностранных дел Украины Кулебу. Он почему не обратился с нотой к Лаврову, с требование разъяснить, что происходит, с требованием отвести войска России от границ Украины?

А НАТО? Оно почему молчало, хотя понимало, что в Европе эта война вызовет не только радующий военную промышленность спрос на оружие, но и тяжелейший энергетический кризис?

Ну и главное, а почему молчали сами США?

Перед нападением на Афганистан, США и мировые СМИ долго мурыжили брехню о том, что в Афганистане скрылся страшный глава Аль-Каиды, Усама бен Ладен (который к тому времен уже благополучно умер), и США сначала месяц требовали у талибов его выдачи, и только потом начали бомбить Афганистан - типа начали бороться с Аль Каидой. Перед нападением на Ирак США много месяцев мурыжили в СМИ брехню о том, что Саддам Хусейн имеет оружие массового поражения, и не отказывается от него, и только потом США напали на Ирак типа отобрать это оружие.

А тут Байден, за полгода секретно объявляя Киеву, что Кремль нападёт на Украину, ни слова не сказал ни миру, ни народу США о том, что предстоит капитальное повышение цен в связи с войной, и не попробовал предотвратить эту войну? Как это понять?

Как видите, все, мать бы их, «демократические» правительства знали о начале войны, но ни слова не сообщили своим народам хотя бы о своей «озабоченности»! Убирали посольства из Киева, но ни на копейку не приняли реальных мер по предотвращению войны.

Но, главное, поразительно поведение Киева - ведь получается, что Киев тоже хотел именно этой войны! ИМЕННО ТАКОЙ! Киев тоже хотел нанесения огромных потерь своим избирателям – гражданам Украины.

А как на это его молчание можно смотреть иначе?

И по идее, если бы в Гааге был настоящий суд, а не гнусная комедия, то на скамье подсудимых вместе с кнопкодавами Думы и Совета Федерации, вместе с Лавровым и прочими медведевыми, обязаны сидеть и Зеленский с Кулебой и остальной братией.

Причина войны

Или взгляните вот с какой стороны. Кулеба с упоением рассказывает Гордону, что на тайной встрече с Лавровым в Турции, Лавров что-то лепетал о борьбе с нацизмом на Украине и прочих тупых выдумках Кремля, и типа Кулеба на это типа мощно ответил – в эту «мощность» ещё можно поверить. Но в том числе Лавров говорил и о запрете русского языка на Украине, и вот тут Кулеба вместо сути дела теперь уже сам лепетал что-то до крайности глупое – что-то о своём происхождение. Кстати, интервью Гордону он давал на русском языке, и единственным его украинизмом было «шо» вместо «што».

А ведь если вдуматься, то запрет русского языка на Украине - это не просто единственное, но и до идиотизма тупое требование фашистов Киева. Сами являясь тупыми и ленивыми, ни на какое творчество не способными, эти «украинцы» никаких иных претензий русским Украины не способны предъявить, кроме требования говорить на языке малокультурных жителей украинского села.

Чуть ли не с первых дней войны околокремлёвская элитка (поняв во что она втянулась, исполняя требования хозяев) отчаянно пытается окончить эту войну с Украиной и постоянно предлагает переговоры, но Киев гордо отказывается, поясняя, что будет вести переговоры, когда освободит всю Украину. Замечательно! Но от сегодняшнего дня, когда можно было бы сесть за переговоры, и до начала желаемых Киевом переговоров о капитуляции Кремля, лежат не месяцы и не годы – нет, не они! Между этими событиями лежат десятки и сотни тысяч трупов граждан Украины!

И не только США и НАТО, но ведь и Киеву их не жалко!

Дипломатия – это искусство достичь возможное, уступая незначительное и приобретая то, что хочешь. До мозгов министра иностранных дел Украины Д. Кулебы не доходит, что его обязанность не в передачках Гордона гордо красоваться, а переговаривать с коллегами, в том числе и с коллегами противников. Так вот, если Киеву начать переговоры с Москвой сегодня, то Киеву в этих переговорах потребуется уступать – иначе это не переговоры.

А что Украина могла бы уступить взамен на исполнение своих требований об освобождении своих территорий? Подать воду Днепра в Крым? Ну, это уступка так себе. А вот вернуть на Украину русский язык - это уступка! Предложить сделать русский язык вторым государственным, вернув его в школы – это снимает все проблемы! Ведь тогда идиотизм целей войны Кремля обнажится до предела, поскольку никаких иных зверств украинских нацистов по отношению к русским, в Кремле до сих пор придумать не могли. И дальше не смогут.

И вот вместо этих уступок языка для прекращения убийства граждан своей страны, на украинскую сцену вылазит очередной официальный дебил Украины, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, и заявляет: «Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения… Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своём русском языке».

На Украине не просто русскоговорящих граждан из культурного слоя населения, но и тех, которые даже идентифицируют себя не как украинцы, а как русские по национальности, по переписи 2001 года – 8,3 миллиона человек. Это они должны идти на болота, чтобы Данилов и такие слабоумные дебилы, как он, кукарекали только на языке рогуль? Да, именно так!

И вот такие рагульские твари во власти Украины и обусловят смерть сотен тысяч граждан Украины.

Интеллигенция

Откуда эти слабоумные дебилы взялись на Украине? Не только на деньги американцев (напомню, что только Нуланд сообщила, что США потратили 5 миллиардов долларов, чтобы воспитать на Украине этих тупых тварей). Дело в том, что когда тупая советская интеллигенция благодаря болтовне и глупости избирателей добиралась до властных кормушек на развалинах СССР, то по своей ограниченности и глупости эти организмы не знали и не понимали, что им на государственных постах делать – как управлять доставшимися им государствами? Им нужны были кто-то, кого они будут слушаться – какие-то авторитеты в области управления. И для интеллигенции, уничтожающей Россию, и для интеллигенции, уничтожающей Украину, такими авторитетами стали американцы.

Напомню, когда в момент выборов 1996 года Борис Ельцин сдох, и вместо него ещё не успели подготовить артистов (надо было им по два пальца ампутировать), для туземной фашистской сволочи (по рождению тупой и дебильной) сложилась тяжёлая ситуация. Тот же Чубайс, к примеру, запаниковал и начал полными коробками из-под бумаги для ксерокса нагло разворовывать предназначенные СМИ наличные доллары предвыборного штаба Ельцина, так сказать, грабил покойника – мародёрствовал. Был уверен, что всё равно сдохший Ельцин не победит, так зачем тратить деньги на его рекламу?

И тогда, как пишет бывший министр печати при Ельцине, Михаил Полторанин: «В качестве последнего жеста отчаяния в Москву была привезена группа американских профессионалов. В её составе особенно выделялся Джордж Гортон – матёрый политтехнолог, за свою жизнь поработавший на множестве гонок – от кампаний Никсона и Рейгана до кампании Шварценеггера. …Сам факт пребывания американцев являлся строжайшей государственной тайной. …Поэтому американцы жили в «Президент-отеле», где занимали 11-й этаж, оцепленный охраной. Никого к ним не пропускали, кроме особо доверенных связных. Самих консультантов также не выпускали из номеров, чтобы избежать утечки информации. Только после месяца работы они получили возможность выбираться в город».

Ну, а потом американцы стали абсолютным авторитетом для российской слабоумной интеллигенции у власти, и депутат уже современный Думы, полковник запаса и атаман Народно-освободительного движения Евгений Фёдоров тоже об этом говорит и сообщает:

«Не секрет, что те же законы в Госдуме пишут американцы. Это говорил американский посол в своих докладах, опубликованных в «Викиликс». И это факт. Он просил менять формулировки, сделать текст закона таким, каким он считает нужным. Все крупные законы написаны ими, они же не с воздуха падают. В министерства законы попадают из американской инфраструктуры, их адаптируют наши специалисты на американские гранты».

При Януковиче ещё была на Украине часть правящей украинской интеллигенции с остатками советской гордости («сами с усами»), которые видели авторитеты и в Москве, посему хотели и союза с Москвой, но сейчас таких нет – вся правящая элитка Украины - безмозглая и тупая, как и в России, - истово молится только на США.

А США заинтересованы в затягивании войны – чем война дольше, тем больше оружия будет потрачено, тем больше заказов на американские военные заводы поступит, тем больше наживутся производители и торговцы оружием. И тем больше Европа повиснет на американской нефтегазовой игле.

Так, что какой уж тут русский язык, какие переговоры?? Война до последних русских и украинцев!

С нашей вонючей интеллигенцией – только так!