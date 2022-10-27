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Московский листок

Анатолий Баранов: Мобилизационная экономика возможна, но нельзя мобилизовать дерьмо

Опубликовано 27.10.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Анатолий Баранов: Мобилизационная экономика возможна, но нельзя мобилизовать дерьмо

Дал комментарий "Свободной прессе",

Президент Путин в ходе прошедшего в режиме видеоконференции заседании координационного совета по обеспечению СВО назвал темпы решения проблем спецоперации недостаточными и призвал власти работать быстрее.

По словам главы государства, российские власти еще с начала пандемии коронавируса столкнулись с определенными сложностями и с необходимостью модернизировать свою работу, «придать ей новый импульс и новый характер». Однако в настоящее время ситуация изменилась, и руководству страны нужно куда быстрее решать вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и борьбой с ограничениями в сфере экономики.

Координационный совет по обеспечению СВО при правительстве был создан буквально накануне — 21 октября. Совет совета координации помощи СВО возглавляет глава правительства — Михаил Мишустин. Кроме него туда входят директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, министр финансов Антон Силуанов и другие чиновники. В новый орган также включены заместители председателя правительства, руководители различных ведомств, а также представители администраций регионов.


«СП»: О каких конкретно проблемах вообще может идти речь? Стоит ли ждать их решения так быстро?

— Я думаю, Путин имел в виду не последнюю неделю, а весь период СВО, — говорит главный редактор «ФОРУМа.мск» Анатолий Баранов. — И результаты операции даже очень повёрнутый пропагандист затруднился назвать удовлетворительными. Ну и более близкие результаты тоже не впечатляют. Операция, основанная на неверных данных разведки — то есть полном их отсутствии, по признанию Шувалова, при недостатке личного состава, неуверенном целеполагании и так далее — разве может быть успешной?

«СП»: Может, выход, как всегда — в кадровых решениях?

— Я думаю, с кадровыми решениями мы опоздали лет на десять. Говорю это, как человек, достаточно поработавший в ОПК. Это главное, после факта импотенции политической разведки. ОПК важнее генералов. А у нас тут дыры жуткие, спасибо Рогозину за талантливый PR-пустоты. Вчера был первый полёт модернизированного Су-57, то есть его разрабатывали, разрабатывали, и он уже устарел, нужна модернизация, а всё не идёт в серию. С такими тылами воевать можно разве что с зулусами, а с Украиной затруднительно. А если с Британией? То вообще кирдык?

Ну и Генштаб, конечно, который не подготовил действующего резерва — это торжество военной мысли. У Сталина под Москвой нашлись сибирские дивизии, а у Герасимова под Запорожьем вчера призванные? 

«СП»: КС пока на ГКО не тянет? И что делать?

— А на лица в ГКО посмотрите — и сравните с нынешними. Если вы малограмотного идиота нарядили в маршальский мундир, он сразу стал Рокоссовским?

Что делать? Вообще-то надо было этот вопрос задавать специалистам давно-давно. А теперь и не скажешь, что делать… Кутузова назначили главкомом под Смоленском, и то Москву сдали. А представьте, что назначили его бы уже после пожара Москвы? Да ничего б и он не смог.

Нужна кадровая революция сверху. Пока ещё живы специалисты, но это уже пожилые и измученные люди, сами они власть уже взять не смогут. Так что только сверху. Начиная с Ивана Степановича Силаева, он жив ещё и на удивление в приличной форме. Забудьте горбачевский лозунг «дорогу молодым» — дайте старикам исправить, что вы наворотили. Не репрессии нужны, а кропотливое восстановление обороноспособности страны, чтоб у Ирана дроны не покупать. Верните МиГ на ведущую роль в авиастроении, восстанавливайте радиоэлектронику — без своей элементной базы сегодня ваши танки — это груда железа. А нужен универсальный чип для всех систем вооружения, от «Шилки» до истребителя. Да много чего. И завершить СВО срочно, иначе она нас всех под собой похоронит.

Мобилизационная экономика возможна, но нельзя мобилизовать дерьмо, извините. Кроме кадровой революции нужно менять отношения собственности. Да, у магазина продуктов может быть частный хозяин, даже у сети доставки вроде «Вайлдберри» может быть, и хорошо. А у оборонного комплекса не может. И у «Норникеля» не может, и у Газпрома. Там, где у госпредприятия во главе угла частный интерес, эффективного производства для нужд государства не будет.

Важна идеология, но она не может существовать в воздухе. Она должна отражать интересы ведущего класса в обществе, а покуда ведущий класс — это воры, то и идеология у них будет воровская. А носители иной идеологии будут сидеть у тюремной параши.



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