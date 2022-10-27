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Московский листок

США модернизируют свой ядерный арсенал за рубежом

Опубликовано 27.10.2022 в разделе комментариев 0

сша война рф
США модернизируют свой ядерный арсенал за рубежом

США намерены ускорить размещение модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 в Европе. Напомню, США является единственной страной в мире, которая держит свое ядерное оружие за рубежом - в Германии, Турции и так далее.

Попытка СССР разместить свое ядерное оружие на Кубе привела к Карибскому кризису, и больше не повторялась.

Новые бомбы должны быть доставлены на базу НАТО в Раммштайне уже в декабре, а не весной 2023 года, как планировалось.

«С учетом нарастания ядерной риторики России, часть союзников попросила продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательную передачу сообщений», - говорится в дипломатическом документе, который был написан для ознакомления чиновников Пентагона и Госдепартамента.

Отмечу, что взрыв атомной бомбы не оставляет материальных следов, по которым можно определить принадлежность заряда - металл просто испаряется. Взлет же и посадка военного самолета с аэродрома в Раммштайне является секретной информацией.

 А.Б.



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