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Московский листок

Вместо "мерсов" будут китайские таратайки

Опубликовано 27.10.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Вместо "мерсов" будут китайские таратайки

Mercedes-Benz продает свои активы в России дилеру "Автодом". Видимо, на заводе в Подмосковье в будущем будут собирать китайские машины.

"Автодом" заявлял, что скоро выведет на российский рынок новый китайский бренд.

И логично как-то соотнести эти два события друг с другом и предположить, что тот новый китайский бренд, который "Автодом" выведет в Россию, будет локализован на заводе Mercedes. Иначе для чего еще "Автодому" покупать этот завод?

Своих автомобилей у него нет, разработать оригинальную модель не хватит ресурсов. Вот поэтому будет чужая модель. Любые западные модели исключаются, остаются только китайские, сообщает "Российская газета".

К китайским джинсам "из Америки" мы уже привыкли, китайская техника повсюду. Ну вот и замена "мерседесам" придет из Китая.

Пора бы уже и вместо Библии вводить повсюду "Троецарствие"... А что?

 А.Б.



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