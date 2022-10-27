Вместо "мерсов" будут китайские таратайки

Mercedes-Benz продает свои активы в России дилеру "Автодом". Видимо, на заводе в Подмосковье в будущем будут собирать китайские машины.

"Автодом" заявлял, что скоро выведет на российский рынок новый китайский бренд.

И логично как-то соотнести эти два события друг с другом и предположить, что тот новый китайский бренд, который "Автодом" выведет в Россию, будет локализован на заводе Mercedes. Иначе для чего еще "Автодому" покупать этот завод?

Своих автомобилей у него нет, разработать оригинальную модель не хватит ресурсов. Вот поэтому будет чужая модель. Любые западные модели исключаются, остаются только китайские, сообщает "Российская газета".

К китайским джинсам "из Америки" мы уже привыкли, китайская техника повсюду. Ну вот и замена "мерседесам" придет из Китая.

Пора бы уже и вместо Библии вводить повсюду "Троецарствие"... А что?

А.Б.