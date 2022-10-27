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Московский листок

Апокалипсис приходит с севера

Опубликовано 27.10.2022 в разделе комментариев 0

самолет пятое поколение
Апокалипсис приходит с севера

Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на источники. Документ будет представлен для рассмотрения в течение двух недель.

По данным издания, проект не содержит каких-либо ограничений на создание в стране военных баз или ввоз ядерного оружия.

Подготовкой документа занимаются МИД, МВД и Минобороны, а также канцелярия президента.

По словам источника, ядерное оружие в Финляндии может быть размещено, например, на истребителях F-35, которые Хельсинки заказал в количестве 64 штук.

Это во много раз больше, чем истребителей пятого поколения в составе ВКС РФ.

От границы Финляндии до Москвы 900 километров, до Петербурга 200.

Причиной финско-советской войны было наличие финских военных аэродромов по границе Ленинграда, там, где сейчас находится Приморский район города. Граница была отодвинута на 200 километров, и это казалось достаточным в то время. Сегодня истребитель пятого поколения покрывает такое расстояние за считанные минуты, ракета еще быстрей.

 А.Б.



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