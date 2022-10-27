Вместо "мерсов" будут китайские таратайки #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Итак, недельную блокировку прошли, посмотрим, как пойдет дальше. Сначала без комментариев. - Ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА, сгорел трансформатор - Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной работе с США - Минск прекратил действие соглашения с Варшавой об эквивалентности высшего образования - Италия стала главным покупателем российских товаров в ЕС - РФ может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН А теперь подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 США дают алиби РФ насчет атомной бомбы https://forum-msk.org/material/news/1... 2 США модернизируют свой ядерный арсенал за рубежом https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Украина уходит за долги https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Вместо "мерсов" будут китайские таратайки https://forum-msk.org/material/news/1...



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