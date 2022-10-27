Итак, недельную блокировку прошли, посмотрим, как пойдет дальше.
Сначала без комментариев.
- Ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА, сгорел трансформатор
- Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной работе с США
- Минск прекратил действие соглашения с Варшавой об эквивалентности высшего образования
- Италия стала главным покупателем российских товаров в ЕС
- РФ может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 США дают алиби РФ насчет атомной бомбы
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 США модернизируют свой ядерный арсенал за рубежом
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Украина уходит за долги
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Вместо "мерсов" будут китайские таратайки
https://forum-msk.org/material/news/1...
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