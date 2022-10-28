Главный праздник народа ликвидирован современными коммунистами

К знаковой дате Советского Союза Геннадий Андреевич публикует в газете "Правда" призывы и лозунги к 104 - й годовщине образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи. На этот раз их 25, было и больше. В какой стране живёт Г.Зюганов? Современная молодёжь не вся знает, что был такой Союз. И кто будет скандировать эти лозунги и призывы? Сам лидер ни на какие мероприятия народа, молодёжи не выходит, да их в нынешней России и не бывает. Совсем впал в детство? Есть лозунги, которые следует осмыслить. "Ленинской комсомол был и остаётся боевым резервом Коммунистической партии". Кто знает, что в России существует ленинский комсомол и коммунистическая партия. Покажите? Не дай Бог такого резерва в армии. Есть Зюганов, Кашин, Афонин, но они настолько далеки от народа, их не видать даже в подзорную трубу. Если бы я не выписывал газету, то не знал бы о существовании самого Зюганова и его 51 - го подельника, которые засели в думе и живут по королевски ни за что не отвечая.

"Молодёжь верна ленинскому учению и заветам своих отцов". Спросите встречного молодого человека на улице о заветах Ильича. На вас посмотрят как на прокажённого. Вы даже не можете отстоять Мавзолей Ленина от драпировки на время главного праздника. И где заветы отцов и в чём они выражаются? Если в школе на изучение Великой Отечественной войны отводится всего 4 часа. Когда же народ поймёт вашу политику? Вот вы после смерти Горбачёва написали статью и называли его предателем. А кто вы после 1996 года? Вы с ним братья по крови. Он предал Союз и вы поддержали а потом и сами предали Россию.

Последний лозунг гласит так: "Победа будет за нами". О какой победе вы мечтаете? Кого подразумеваете под "нами"? Неужели себя и своих сотоварищей? И что вы делаете для победы и в чём она по вашему выражается?

Об этом и о том, что вы дармоеды на шее у народа говорит заметка напечатанная чуть ниже ваших лозунгов. Заседает ваш "Общероссийский штаб протестных действий". Его заседание Е.Уркина публикует заметкой под заголовком "Главный праздник". Вступительное слово держит заместитель Зюганова В.Кашин, который напомнил о том, что уже 7 ноября КПРФ отправит в Донбасс очередной гуманитарный конвой. Вы политику смешали с гуманитарием. Это не ваша забота. Ваша забота о которой пишите восстановить социалистическое народовластие. Кашин продолжает: "Сегодня в преддверии наступления холодов, очень важно обеспечить бойцов тёплой одеждой". И эта проблема не ваша. Да и как вы сможете одеть на зиму солдат. Найти швейную мастерскую, обеспечить соответствующим оборудованием, товаром и заставит шить бельё, верхнюю одежду, спальные мешки и ещё десятки другого имущества. У вас есть на это средства и вы самостоятельно берёте на себя такие обязанности? Вы играете в детские игры и у вас ни совесть не проснулась, ни собственное самолюбие. Куда вы лезете? Генерал Булгаков слетел с этой должности и назначен инспектором, хотя должен был сесть. Вот это ваша работа, но вы не замечаете тотальную коррупцию. Выйдите на улицу и потребуйте от власти, чтобы его осудили. И ведь воруют те кто живёт в достатке, как и вы сами. Может быть поэтому не замечаете конкретных личностей. Прикажите своей фракции всем вместе выйти на улицу или даже на Красную площадь с лозунгом: "Булгакова в Бутырку". Вы наоборот потребовали от своих сотоварищей не выходить на уличные протесты. А на что вы нацелены, чтобы изменить политику власти и привести народ в социализм? Газету народ не читает, тираж не хватает вашим коммунистам.

Кашин на штабе обсуждает подготовку к массовым акциям посвящённым 104 - й годовщине создания Ленинского комсомола. В связи с этой датой 28 октября комсомольцы организуют "круглый стол". Ну хотя бы раз кто нибудь показал бы народу комсомольцев. Зюганов часто вспоминает про комсомольцев, но их никто не видел. 29 октября состоится возложение цветов к памятнику первым комсомольцам и к Мавзолею Ленина, а вечером на Воробьёвых горах пройдёт торжественный концерт. И это называют борьбой за справедливость и народовластие. А где борьба? Вы всё испоганили, гуманитарную помощь приказываете понимать как борьбу за права и справедливость. А у людей нет работы, нет зарплаты на которую можно прожить в нынешней России, когда цены и тарифы бьют рекорды. Вы даже не знаете, что у народа эти главные проблемы. При этом вывоз капитала продолжается. Вот ваша работа не допустить вывоза и осудить виновных На днях по радио рассказывали как действует бюджетное правило и ведь оно не отменено. Сырьевые деньги так и текут к нашим врагам. Коммунисты молчат, заняты цветочками и концертами, когда на носу глобальная война. На радио целыми днями идёт разговор о применении украинскими бандитами грязной бомбы и не только на Украине, но и на территории центральной России. ВСУ бомбят не только присоединённые территории, но и непосредственно Белгородскую область. Начинается переселение в этой области, а вы всё о цветочках беспокоитесь. Гибнут люди, разрушаются дома, государственные объекты, а вы готовитесь к празднованию 105 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. А где результаты революции? Мы живём в бандитски - воровском капитализме. В честь какой революции вы готовитесь отпраздновать? Вы живёте как - то по своим понятиям. Большинство народа России уже не знают о революции. А кто им об этом говорит? И где результаты революции?

На этом бессмысленном заседании Кашин призвал участников штаба обеспечить массовость акции. А кто от руководства партии будет на этой акции? Неужели Геннадий Андреевич возглавит или пошлёт Афонина? Кашин подчеркнул, что для партии важно организовать мероприятие на самом высоком уровне. Посмотрим ваш высокий уровень, который дальше болтовни не идёт.

В другой газете очевидно редактор информирует читателей о том, что Геннадий Андреевич организовал новый Дзен - канал в котором будет публиковать не только короткие комментарии, но и время от времени, развёрнутые тексты, статьи и интервью. Посмотрел я этот канал и публикации. Чистая пропаганда политики лидера КПРФ. Почему бы не рассказать ему о том, как он сдал выборы 1996 года и как это предательство отражается на стране и народе. Что конкретно предлагает лидер КПРФ чтобы наступило народовластие? Выступил в думе с критикой власти, написал десятки, может сотни статей в партийной газете тоже с критикой власти. А что дальше? Как привести страну к народовластию и социалистическому ведению хозяйства? И где вы сами? Вас не видит народ, многие вообще не знают, что в стране есть партия коммунистов и что её возглавляет Геннадий Андреевич Зюганов.