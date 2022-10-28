Путин предрек какой-то сокрушительный крандец

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал президент Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

Я не понял, Россия развалится со дня на день, что ли?

Дело в том, что самым тяжелым десятилетием после окончания Второй мировой войны было последнее десятилетие ХХ века, пресловутые девяностые. Если верить предыдущим выступлениям Путина на эту тему, то крушение СССР было планетарной кататрофой всемитрно-исторического значения. И тут я с ним согласен - после крушения Рима ничего более масштабного не было. А если брать масштабы разворовывания отдельно взятой страны, то такого не было в истории вообще.

Так что имел в виду Путин на ближайшие 10 лет?

Я что-то очкую...

А.Б.