Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин предрек какой-то сокрушительный крандец

Опубликовано 28.10.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура кремль
Путин предрек какой-то сокрушительный крандец

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал президент Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». 

Я не понял, Россия развалится со дня на день, что ли?

Дело в том, что самым тяжелым десятилетием после окончания Второй мировой войны было последнее десятилетие ХХ века, пресловутые девяностые. Если верить предыдущим выступлениям Путина на эту тему, то крушение СССР было планетарной кататрофой всемитрно-исторического значения. И тут я с ним согласен - после крушения Рима ничего более масштабного не было. А если брать масштабы разворовывания отдельно взятой страны, то такого не было в истории вообще.

Так что имел в виду Путин на ближайшие 10 лет?

Я что-то очкую...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вместо "мерсов" будут китайские таратайки
Вместо "мерсов" будут китайские таратайки
27.10.2022
Бомбить Москву!
Бомбить Москву!
26.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин предрек какой-то сокрушительный крандец (0)
Главный праздник народа ликвидирован современными коммунистами (1)
Вместо "мерсов" будут китайские таратайки (1)
Апокалипсис приходит с севера (3)
Вместо "мерсов" будут китайские таратайки (4)
США модернизируют свой ядерный арсенал за рубежом (1)
Анатолий Баранов: Мобилизационная экономика возможна, но нельзя мобилизовать дерьмо (16)
Миасс-Москва. Подкроватная фемида против профсоюзов! (0)
Война по приказу США (8)
США дают алиби РФ насчет атомной бомбы (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss