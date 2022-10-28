Россия одолела этих самых, про которых теперь ни-ни

Госдума в четверг приняла в первом чтении пакет поправок о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Один из инициаторов обоих законопроектов единоросс Александр Хинштейн назвал их «одними из важнейших в этом созыве», так как ЛГБТ-пропаганда, «безусловно, является частью ведущейся сегодня против России войны».

Спикер Думы Вячеслав Володин добавил, что наша страна таким образом «борется с тьмой». А некоторые депутаты посчитали административное наказание за эту «тьму» слишком мягким.

Законопроекты о внесении изменений в пять федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли неделю назад почти 400 депутатов, включая спикера Вячеслава Володина и лидеров всех фракций. Всего депутатов 450, так что, считай, единогласно...

Теперь я понял, с кем на самом деле ведет войну наша страна. Против кого у нас всенародное единство. И в какое место враг не пройдет.

А.Б.

PS. Популярные гей-клубы аннулировали VIP-карты авторов законопроекта про запрет пропаганды ЛГБТ (популярный фейк)