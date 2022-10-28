Разные суммы в одном окопе

"Коммерсант" сообщает, что депутаты Ульяновской области подготовили обращение к премьеру Мишустину с предложением ввести быстрее единую систему разовых выплат воинам, призванным по частичной мобилизации. Чтобы даже дотационные регионы могли в первоначальный период поддержать семьи мобилизованных.

Ульяновская область оказалась в числе 32 регионов, в которых для мобилизованных нет единовременных выплат.

Ранее губернатор региона Алексей Русских отмечал, что это ненормально, когда в одном окопе сидят воины из разных регионов, но у одних есть такие выплаты, у других нет.

Депутаты Госдумы отмечают, что уже напрямую задавали эти вопросы правительству РФ, там согласны с постановкой вопроса, но ничего пока не ­изменилось.

Я понимаю, чего ждет правительство - что в результате боевых действий число мобилизованных сократится, и платить придется меньше.

Я не прав? Я очерняю?

Ну тогда ответьте сами, чего ждет правительство.

А.Б.