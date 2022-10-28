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Московский листок

Путин посоветовал читать Военную доктрину РФ

Опубликовано 28.10.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Путин посоветовал читать Военную доктрину РФ

Президент Байден заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его.

На пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине. Путин призвал тех, кто утверждает, что РФ может применить ядерное оружие, прочесть военную доктрину России.

"Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своем подходе к этому. Он может все это завершить, уйдя с Украины", - сказал Байден в интервью телеканалу Newsnation.

А я вот перечитал Военную доктрину РФ. И я прочел: "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации".

Видимо, Байден тоже прочел. И что-то забеспокоился...

 А.Б.



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