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Московский листок

Лейтенант уничтожил каждый третий украинский штурмовик

Опубликовано 28.10.2022 в разделе комментариев 2

украина европа война киев

Взвод Героя России лейтенанта Анатолия Ищенко сбил из переносных зенитно-ракетных комплексов 12 украинских штурмовиков Су-25 и четыре военных вертолета Ми-8. Об этом сам военнослужащий рассказал агентству РИА Новости.

По словам Ищенко, восемь машин он сбил лично, остальные поразили другие бойцы.

То есть из имевшихся у ВВС Украины 30 Су-25, более трети сбил из ПЗРК взвод лейтенанта Ищенко. А если не считать учебно-боевые, то и каждый второй штурмовик... Ну и каждый восьмой вертолет Ми-8.

Судя по всему, этот пехотный взвод перекрыл по эффективности все остальные ВКС России, ПВО и остальное...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Судя по всему
Бдительный гражданин написал 28.10.2022 12:34
По словам генерала Конашенкова, вся украинская авиация уничтожена. Вы, что же, не доверяете генералу Конашенкову? Поэтому лейтенанта Ищенко необходимо привлечь к ответственности за распространение фейков. И РИА Новости заодно.
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ДАДАДА!
СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ44 написал 28.10.2022 12:24
А вот я ЛИЧНО тоже уничтожил ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ АВИАНОСЦЫ и ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ!!!
Я об этом уже сообщил в агентство РИА Новости!!!!
Жду, когда присвоят звание Хероя России!
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