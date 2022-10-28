Лейтенант уничтожил каждый третий украинский штурмовик

Взвод Героя России лейтенанта Анатолия Ищенко сбил из переносных зенитно-ракетных комплексов 12 украинских штурмовиков Су-25 и четыре военных вертолета Ми-8. Об этом сам военнослужащий рассказал агентству РИА Новости.

По словам Ищенко, восемь машин он сбил лично, остальные поразили другие бойцы.

То есть из имевшихся у ВВС Украины 30 Су-25, более трети сбил из ПЗРК взвод лейтенанта Ищенко. А если не считать учебно-боевые, то и каждый второй штурмовик... Ну и каждый восьмой вертолет Ми-8.

Судя по всему, этот пехотный взвод перекрыл по эффективности все остальные ВКС России, ПВО и остальное...

А.Б.