Путин посоветовал читать Военную доктрину РФ #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Итак, после недельной блокировки посещаемость упала примерно вдвое. Поздравляю наших доброжелателей с прекрасным результатом. Система больше не продвигает наши материалы, остается надежда на зрителей и сторонников - делайте репосты, давайте ссылки. Хотя гречневая каша сама себя хвалит, в современном мире нужно продвигать даже гречневую кашу. Итак, сначала без комментариев. - Путин 27 октября выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» - Илон Маск официально стал владельцем социальной сети Twitter - 23 чеченских бойца погибли в результате артобстрела в Херсонской области - Генсек НАТО Столтенберг заявил, что выборы в конгресс не повлияют на помощь США Украине - Путин не разочарован какими-либо действиями российских чиновников за последний год А теперь подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Путин предрек какой-то сокрушительный крандец https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россия одолела этих самых, про которых теперь ни-ни https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Разные суммы в одном окопе https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Путин посоветовал читать Военную доктрину РФ https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Лейтенант уничтожил каждый третий украинский штурмовик https://forum-msk.org/material/news/1...



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