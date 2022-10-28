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Московский листок

Путин посоветовал читать Военную доктрину РФ

Опубликовано 28.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Итак, после недельной блокировки посещаемость упала примерно вдвое. Поздравляю наших доброжелателей с прекрасным результатом.

Система больше не продвигает наши материалы, остается надежда на зрителей и сторонников - делайте репосты, давайте ссылки. Хотя гречневая каша сама себя хвалит, в современном мире нужно продвигать даже гречневую кашу.

Итак, сначала без комментариев.

- Путин 27 октября выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай»

- Илон Маск официально стал владельцем социальной сети Twitter

- 23 чеченских бойца погибли в результате артобстрела в Херсонской области

- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что выборы в конгресс не повлияют на помощь США Украине

- Путин не разочарован какими-либо действиями российских чиновников за последний год

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Путин предрек какой-то сокрушительный крандец https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россия одолела этих самых, про которых теперь ни-ни https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Разные суммы в одном окопе https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Путин посоветовал читать Военную доктрину РФ https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Лейтенант уничтожил каждый третий украинский штурмовик https://forum-msk.org/material/news/1...



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