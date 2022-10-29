Мир – всё, что есть во всём, - всё внутри нас, всё вокруг нас, вселенная, планеты, звёзды межзвёздные пространства на том расстоянии, на котором всё это существует и в том объёме, в котором всё это существует – всё это мёртвое или живое? Это вопрос! Думаю, что это надо ещё догадаться задать себе этот вопрос, но это вопрос, и вопрос интересный.

Но сначала договоримся о понятиях. Первое, всё что я назвал выше, будем называть, как и я, – мир. Это понятно и думаю не вызовет отторжения – мы привыкли к этому понятию и используем его в этом значении: нас не смутит выражение «весь мир». А вот понятие «живой» - это как?

Вот камень – от мёртвый, во всяком случае мы его таковым считаем, а вот растение – оно живое. А в чём разница? Пожалуй, не будет особого спора, если я скажу, что в растении действуют законы жизни – известные нам и ещё неизвестные, а в камне такие законы не действуют.

Но подождите, ведь было время, когда на нашей планете, возраст которой считают 4,5 миллиарда лет, не было ничего, в чём бы действовали законы жизни, а потом эти живое появилось, как считают исследователи, 3,8-4,1 миллиарда лет назад. То есть от 400 до 700 миллионов лет назад на планете были только мёртвые камни, вода и газы. И именно из этого неживого появилось живое вместе со своими законами, которое это живое и создают, и обеспечивают ему жизнь.

Живое со своими законами жизни появилось из неживого, значит, само по себе понятие «жизнь» тут не главное, тут главное понятие «закон». Но камни и всё, что мы считаем не живым, создаётся и существует на основе законов природы – создаётся силами, которые подчиняются законам природы.

Следовательно, главное для жизни - это действие законов природы: если они действуют, то будет создано (возникнет) и то, что мы видим и что называем законами жизни.

Но во всём мире действуют законы природы, вот и закономерный вопрос – а мир живой? Весь мир, в целом, как есть, живой или нет? Пока, что ответить нельзя, но ведь было время, когда и на Земле не было ничего, что позволяло бы предполагать на ней жизнь.

Тут думаю, пытающиеся вникнуть в то, о чём я пишу, скажут, что я уподобляюсь тем монахам, которые устраивали дискуссии на тему, сколько чертей поместится на кончике иглы, что моё писание – это схоластика, это бла-бла-бла, поскольку в конечном итоге вопрос жизни упрётся в вопрос – имеет ли мир разум или нет? Если мир не будет иметь свой, присущий только ему разум, то и говорить не о чем – живой мир или не живой – ну, кому это надо, если мир всё равно будет не тем, от кого следует ожидать каких-то разумных действий. Без «мозга», без сознания, без понятного нам ума, в плане жизни мир всё равно будет тем, чем является и сейчас – разбросанными в пространстве камнями.

Мозг! Есть или будет у всего мира мозг – то, чем думают? Вот вопрос!

Но тогда вопрос, живой мир или нет, плавно переходит в вопрос – а на какой стадии развития находится мир? Ведь когда-то и на Земле жизнь уже была, а мозгов (сознания) у жизни не было. Были растения, всякие грибы и микробы без мозгов и сознания. Мало того, по сей день и масса животных не имеет мозгов и сознания, скажем, двустворчатые моллюски, медузы, морские ежи и звёзды, и прочие, следовательно – мозг и сознание - это дело наживное. Действовали бы законы природы, а разум появится.

Итак, раз в мире действуют законы природы, то они со временем сформируют и законы жизни, посему весь мир надо считать пока «не развитым живым». Считать, что мир находится на стадии своего рождения в живое существо.

Вот и вопрос – а на фига ты, Мухин, всё это написал?

Ответ: так ведь со временем встанет вопрос – если разум у мира всё равно образуется, то как именно он появится? И вот тут как раз и задействуется моя теория о том, что умершее человечество своими Душами создаёт коллективный разум. И сказанным выше я подвёл под эту свою теорию ещё одну базу.

И отдайте мне должное в том, что я не долго вас мучил вопросом такой исключительной сложности.