Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным: «На сегодняшний день набор в рамках частичной мобилизации больше не ведётся».

Частичная мобилизация началась 21 сентября: всего было призвано и направлено в войска 300 тысяч человек. Также министр обороны упомянул, что среди них 27 тысяч предпринимателей и 13 тысяч добровольцев. По его словам, 82 тысячи человек уже направлены в зону СВО и 218 тысяч человек проходят подготовку и боевое слаживание. Средний возраст мобилизованных составляет 35 лет.

***

Теперь вот такой вопрос - если дело было всего в 300 тысячах штыков, то почему их не набрали заранее?

О том, что СВО идет не по плану и потребуется больше времени и людских ресурсов, было известно уже весно, во всяком случае, к концу весны это было ясно любому и всякому, а не только Игорю Стрелкову, который аж голос сорвал, убеждая в очевидном.

Второй вопрос - является ли эта мобилизация последней?

На Украине идет уже восьмая мобилизация, и гребут вообще всех подряд: хромых, косых, трипперных - других уже и не осталось.

А скольоко сейчас под ружъем на Украине?

В Киеве недавно озвучили численность ВСУ в 700 тысяч штыков и высказали пожелание увеличить армию до миллиона. Ранее, в марте, британские СМИ говорили о 200-тысячной украинской армии и не менее 900 тысяч новобранцев, которые были поставлены под ружьё в результате проведения всеобщей мобилизации.

То есть по-любому, российская группировка в зоне СВО численно меньше. Раза в два.

С таким численным соотношением говорить о наступлении нелепо, да никто уже и не говорит. Вот Стремоусов только вчера заявил прямо: армия в обороне!

Чтобы снова перейти к наступательным действиям, нужно иметь численное превосходство. Путинские генералы уже пробовали посрамить военную науку, что получилось - известно.

То есть, если продолжать "до победного конца", то нужно увеличить численность войск еще примерно на миллион. Вот и ответ на вопрос, будет еще мобилизация или нет?

Приведет ли это к победному концу? Не знаю, но к какому-то концу приведет обязательно...

А.Б.