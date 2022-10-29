Выселяем оборонщиков и защищаем от дискредитации армию

Ковид закончился. Где Круглый стол? Или как попасть на приём к главе Управы.

27 октября 2022 года жильцы дома по проспекту Будённого 16 коллективно навестили Управу Соколиная гора. Напоминаем, эти люди работают на оборонном заводе «Салют» - делают двигатели для боевых самолётов. Работают по 6 дней в неделю, иногда и по 16 часов в день. И постоянно находятся под угрозой лишения крыши над головой.

В прошлом году их проблему после нескольких коллективных визитов в «Единую Россию» и другие государственные органы вроде обещали решить. В итоге — сначала людям сказали собрать и сдать документы, а потом всё закончилось бюрократическим футболом.

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«ДГИ отказывается с нами заключать соцнайм, ссылаясь на отсутствие финансово-лицевых счетов, они отвечают, чтобы мы обращались в МФЦ. МФЦ отказывает в выдаче финансово-лицевых счетов, ссылаясь на отсутствие у нас договора социального найма», - так рассказывают авиастроители о своей ситуации.

В этом же году, как раз в самый пик оборонных работ, им пришли требования от ДГИ о выселении. Более того, 6 человек уже вызваны в суд на предварительные слушания по искам ДГИ на выселение (на 31 октября 2022 г.)

Что же касается Управы, то... «В прошлом году глава управы обещал, что когда закончится пандемия, он с нами свяжется по поводу организации Круглого стола (с участием жильцов и ДГИ). Прошло почти полтора года — он с нами не связался, только охраны стало больше», – говорят оборонщики.

И вот жильцы дома при поддержке московских коммунистов (ОКП, РКРП, Трудовая Россия, Рабочий компас) подошли к Управе Соколиная гора. В первую дверь их не пустили, заявили по домофону – вход в канцелярию с другой стороны здания. С другой стороны здания на входе в канцелярию сидел охранник. Он заявил, что пустит только одного человека сдать письмо. И что выйти к людям никто не сможет, потому что с этой стороны управы «никого нет».

Охранника попросили сказать главе Управы, что к нему пришло много людей. Охранник сказал - «у меня нет его телефона». Охранника попросили связаться со старшим. Он тоже не мог этого сделать. Охранника спросили — Вы уполномоченное лицо или нет? Он ответил, что нет. После этого охранника вежливо попросили подвинуться. После некоторого передвижения охранника вглубь здания сразу прибежали ещё один охранник и промежуточная начальница из канцелярии. А затем людей пригласили к главе Управы — Котаеву Александру Васильевичу, после чего общение приняло гораздо более конструктивный характер.

Как рассказывают жители — глава Управы пообещал подключиться к их вопросу, попросил их, в первую очередь, тех, на кого подано в суд, срочно принести в Управу свои документы, обещал обратиться в ДГИ по их поводу, в том числе, по поводу организации Круглого стола.

Наша редакция отслеживает развитие данного конфликта.

Ростов-на-Дону. Домом играют в пинг-понг, депутата привлекают за дискредитацию.

Продолжается издевательство над жильцами дома на Кривошлыковском 4.

Как поясняет Наталья Оськина (депутат от КПРФ, поддерживающая жильцов в их борьбе) идёт пинг-понг по переписке. Напоминаем, в доме уже более 10 лет была трещина. После того, как на территорию, на которой стоит дом нашёлся застройщик, трещина активизировалась и начала угрожать жизни жильцов. С целью защиты жильцов от трещины в доме отключили (с 31 августа) свет, газ, отопление и воду. Добиться включения света и воды удалось (в середине октября). А вот с теплом и газом до сих пор (уже конец октября) проблемы.

Управляющая компания и «Теплокоммунэнерго» пишут, что готовы подключить недостающие коммуникации, но им нужно провести работы внутри дома, в тех квартирах, из которых городские власти, всё-таки, смогли выжить людей (в квартирах, действительно, были демонтированы трубы, причём, вряд ли самими съезжающими жильцами). А вот муниципалитет не даёт согласование на проведение этих работ. Более того, городские чиновники заявляют, что если тепло подать – трещина станет угрожать жильцам больше. Сами жильцы считают, что если холод в доме способствует лучшей сохранности – было бы неплохо позаботиться и о городских чиновниках и отключить им в администрации тепло. Пусть такие нужные городу люди будут в полном порядке!

Тем временем депутатская комиссия по этике городской думы начала рассматривать поступки самой Натальи Оськиной. В настоящий момент, её пытаются привлечь за дискредитацию армии.

Дело в том, что два месяца назад граждане в городе Волгограде творчески изменили смонтированную на улице надпись с названием города. Вместо «В» поставили «V». Вскоре буква и вся надпись сгорела. Изначально подозревали диверсию, потом выяснилось, что надпись сожгли не патриоты Украины, а те, кто ставил букву «V» (неправильно смонтировав проводку).

Наталья Оськина выразила сомнения в разумности подобных действий. Депутат Заксобрания от ЕдРа Максим Гелас написал на неё жалобу в комиссию по этике.

Вскоре инцидент был завершён. Гелас неоднократно и публично заявил, что никаких претензий к Оськиной не имеет. Цитирую: «…Между нами не было никакого конфликта. Было лишь обсуждение её мнения, которое на тот момент меня затронуло. Но сейчас никаких претензий к Наталье Оськиной у меня нет абсолютно…

…Но я не буду поддерживать эту историю. Я готов заявить и полиции, и прокуратуре, что Оськина — это патриот. Как можно обвинять того, кто не на словах, а на деле помогает фронту? (напоминаем, Оськина активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи на фронт) Мы просто не имеем на это права», - убеждён Максим Гелас.

Тем не менее, сейчас, спустя два месяца, данную историю начали раскручивать. Наталья Оськина связывает происходящее с её деятельностью по защите жильцов на Кривошлыковском 4. Жильцы придерживаются такого же мнения.