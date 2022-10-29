Дары Валдая, или Новые откровения из Кремля

Владимир Путин выступил 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай». Предыдущее громкое выступление Нашего Всего, то, которое посоветовал изучать сам Жозеп Боррель :) содержало целый ряд откровений Капитана Очевидность, например:

– что СССР развалили те, кто собрался в Беловежской пуще в декабре 1991-го, а вовсе не В.И. Ленин (ну, кто бы мог такое вообразить?!);

– что девяностые годы, оказывается, были «страшные, голодные, холодные и безнадёжные» (вот-те на, а мы-то были уверены – Святые);

– что свободный рыночный Запад, куда мы 30 лет рвались всей душой, всеми её фибрами, как выясняется, проводит системную политику неоколониализма, «которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты – их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив.[...] А если не получается – разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных, искорёженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Им всё равно, лишь бы получать свою выгоду». (То есть мы хотели в этот пресветлый Валинор пристроиться, вписаться в него и жить там припеваючи, в ус не дуя, как его счастливые обитатели, а когда они невежливо показали нам кукиш и дали от заветных ворот поворот, тогда шибко осерчали и решили рассказать о них всю обжигающую ПравдуЪ).

Откровения потрясающие, совсем в духе того, что Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овёс и сено. Поэтому я стал внимательно слушать последнее выступление Нашего Всего на Валдайском клубе, ожидая новых мощных прорывов к реальности. Или можно сказать иначе – прорывов реальности в уютный зашоренный мирок иллюзий, в котором 30 лет беспробудно пребывала и дремала наша драгоценная и обожаемая «элита». И не ошибся.

Из ответов Владимира Путина на вопросы:

«Ведь совсем недавно ещё мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Мы ничего не можем сделать без наших западных партнёров: ни финансовых расчётов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, рынков не будет, рынков сбыта, источников приобретения новейших технологий. Стоит им щёлкнуть – и у нас всё разваливается».

То есть прошлый раз мы с внутренним потрясением узнали, что Запад плодит по миру «колонии и полуколонии», а где не получается – там «руины и зоны социального бедствия». А теперь ещё более ошеломлённо узнаём, что и сами «чуть не превратились» в такую «полуколонию». Вот-те клюква! Мы-то наивно воображали, что 30 лет празднуем 12 июня «независимость России» (непонятно, правда, от кого), и вдобавок уже 22 года в ней строится «суверенная демократия», а оказывается, это была почти «полуколония». Просто день открытий, да и только! :) Хотя, кажется, были такие недобитые коммуняки, которые примерно это и долдонили упрямо все эти 30 лет и 22 года – что уничтожение своего производства, науки, техники, и насаждение взамен средневекового мракобесия согласно политике «плюс 3 xpaмa, минус 4 школы, 1 больница и 2 завода в день» – это чудовищное преступление, но над ними же все смеялись! Хохотали до колик от этих замшелых краснозадых динозавров! И вдруг внезапно оказывается, что они были кругом правы и говорили сущую правду, а их никто не слушал. Фокус-покус!

Ещё из речи: «Если Запад продаёт другим странам лекарства или семена продовольственных культур, то приказывает убить национальную фармацевтику и селекцию, по сути, на практике всё сводится к этому; поставляет станки и оборудование – губит местное машиностроение. Я, ещё будучи Председателем Правительства, это понял: стоит только рынок открыть для определённой товарной группы – всё, местный производитель «лёг», и уже почти невозможно поднять голову. Выстраивают так отношения. Таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня».

Вот теперь всё ясно! Зачем планомерно «открывали рынок», вплоть до вступления в 2012-м в ВТО, против чего глупые коммуняки протестовали, аж охрипли тогда, да только всё без толку. Л – логика, как говорится.

Ещё из новых откровений обратил на себя внимание короткий обмен репликами ведущего и Нашего Всего. Ведущий заметил про военную операцию на Украине:

– У нас же тогда гражданская война получается, с частью собственного народа.

– Ну, отчасти да, – не очень охотно согласился Владимир Владимирович.

Замечательно! Такой мощный прорыв к ПравдеЪ, что и описать невозможно. Дело за малым – понять и признать, что не только СВО, но и АТО на Донбассе, и предыдущая КТО на Кавказе, и война 08.08.08, и войны уже не Святых Девяностых в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Карабахе... – это всё органические части всё той же единой Гражданской войны, второй после 1918–1922 годов. И началась эта война даже не с распада СССР, а чуть раньше – с начала реставрации в бывшем СССР капитализма, что было названо «перестройкой», а потом «реформами». И была неизбежным следствием этой Реставрации...

Ну и, наконец, дежурная вишенка на торте. Все эти новые ценные откровения из высочайших уст сопровождала цитата – кого, как вы думаете? Ивана Ильина, как в прошлый раз? О, нет, берите выше – барабанная дробь! – Александра Исаевича Солженицына. Ведь ежу понятно, что один из главных идеологов нашей катастрофической Реставрации, причём занявший эту нишу ещё аж в 60-е годы – это и есть тот самый человек, светоч мысли, наравне с Иваном Ильиным практически, чьи бессмертные идеи выведут нас из её глубочайшей ямы и глухих потёмок к желанному светлому будущему. Ну, если и не к светлому, то уж светящемуся точно, вспоминая про атомные бомбы, о которых у Солженицына зэки мечтали: «Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу на голову!». «И надзиратели трусливо молчали. Ощутимо и для них рос наш напор и, как мы ощущали, наша правда». А сейчас эти солженицынские «атомные бомбы на голову» жителей бывшего СССР обсуждаются на Западе уже во вполне практической плоскости, что и на Валдае признавалось...

Теперь из этого нам всем предстоит выбираться. Как выбираться-то будем? Под путеводной звездой сияющих идей Солженицына, ясен вопрос. А вы как думали?..