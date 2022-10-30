Не нравишься начальству? В солдаты!

28 октября 2022 года Мельников Андрей, работник «АЗ Урал» (г. Миасс, Челябинская область) и по совместительству заместитель председателя местного комитета первичной профсоюзной организации РПМ (СПР) работников АО «АЗ Урал» получил повестку на частичную мобилизацию.

Отметим, что на «АЗ Урал» есть бронь. Железная. К профсоюзу даже доходила информация о том, что прочность этой брони героически проверена начальством на себе. «Возможно сама начальник отдела по персоналу устроила своего супруга на предприятие ради заветной брони, отправив его в командировку более чем с достойными командировочными» — (цитирую по пресс релизу профсоюза РПМ (СПР ) https://vk.com/sprural?w=wall-197520872_3466).

Но если родственники начальства за надёжной заводской броней нужны, то вот члены профсоюза — категорически нет. Особенно активные. Например, Андрей Мельников, который в данный момент судится с заводом по поводу оценки заводом условий труда на рабочих местах.

Отметим, что желание «оздоровить» рабочие места, сделать их столь же полезными, как санаторий, присуще практически всем работодателям. Зачем платить за вредность, если можно не платить? Независимые профсоюзы, там, где они есть, сопротивляются. Этот процесс идёт и на «АЗ Урал». За последние 7 лет уменьшился размер оплаты за вредность (с 24% до 4%). На одних участках работники просто перестали получать молоко, на других потеряли ещё и дополнительный отпуск и право досрочного выхода на пенсию. При этом условия труда, улучшившиеся «на бумаге», в реале либо остались теми же, либо ухудшились.

И вот, на настоящий момент, прошло два судебных заседания. Как соответчик была привлечена некая контора ООО "ОТ - Маркон" (проводившая экспертизы для завода). Суд пришлось переносить из-за непредоставления «Марконом» документов, объясняющих, как именно оная контора проводила экспертизу (ну, или отсутствия у «Маркона» оных документов). Судя по всему, затем менеджменту «АЗ Урал» пришло на ум асимметричное решение.

28 октября 2022 года «Мельникова Андрея Александровича (снова цитирую по пресс-релизу профсоюза) в 10 часов вызвали в кабинет начальника цеха, куда позднее подошли сотрудник службы ДЗР и сотрудница военного стола предприятия, которые известили его о том, что его вызывают в военкомат по месту жительства.

После чего в сопровождении этого же сотрудника службы ДЗР он был доставлен в военкомат г. Чебаркуля по прописке. Там его уже ожидали и по прибытии вручили направление на прохождение медосмотра с уже заранее подготовленными врачами-специалистами».

Андрей Мельников попытался поговорить со своим юристом. Позвонить ещё успел, и даже начать писать под диктовку юриста нужную жалобу успел. Но тут зашёл военком города Родионов и по-военному оперативно вырвал телефон и листок.

Во время призывной комиссии Андрей спросил: «Почему я мобилизован, если на моем предприятии предоставляется бронь?» Услышал исчерпывающий ответ: «На основании постановления губернатора Челябинской области, принятого от 27.10.2022 года при участии директоров предприятий Челябинской области, входящих в ОПК, приняли решение мобилизовать с каждого предприятия по 4-5 человек, снимая с них бронь». На просьбу ознакомиться с этим постановлением, услышал ещё более исчерпывающий ответ: Нельзя! Пожалуешься - пожалеешь!

Затем, «мобилизованного» хотели забрать в этот же день прямо из военкомата, но беспредельничать дальше не стали, всё же выделили Андрею сутки на сборы. Зачем-то выдали повестку на 28.10.2022 года, но явиться ему нужно было 29.10.2022 года к 11.30. По нашим сведениям — данный этап мобилизации по области закончился как раз 28 октября 2022 года, выходит, работника призывают задним числом. Военный билет у него забрали и уточнили, видимо, на всякий случай, данные родственников (адреса, телефоны).

Когда Андрей вышел из военкомата, тот же сотрудник ДЗР предприятия сразу же доставил его на место работы, где с ним приостановили действие трудового договора, произвели расчёт, изъяли пропуск и в ироничной форме пожелали счастливого пути, вместо счастливо отдохнуть, т. к. с 1 ноября Андрей должен был пойти в очередной отпуск» (по пресс-релизу профсоюза).

Естественно, профсоюз обратился во все надзорные органы, придал происходящее максимальной огласке и «Ура!» — 29 октября военно-призывные господа признали, что Мельников им не нужен и отправили его из военкомата домой.

При этом, как рассказывает известный миасский правозащитник Валентина Комкова, (https://vk.com/v.v.komkova?w=wall483166758_2595%2Fall) военком прямо сказал: "Ты нам не нужен был. Это ваши с завода звонили, настаивали призвать конкретно тебя (Мельникова), звонили постоянно, я перестал трубку брать, так они стали названивать моему заму...".

А вот интересно, не являются ли попытки менеджмента использовать механизм мобилизации, как аргумент в трудовых спорах, дискредитацией мобилизации, российской армии, а также главнокомандующего оной армии, который совсем недавно публично (на Валдае) заявлял, что когда профсоюзы борются за благо трудящихся — это вполне нормально.

Как вы считаете?