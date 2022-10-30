Олегкой промышленности

Начну не прямо с лёгкой промышленности, а с цитаты ныне покойного советского экономиста Алексея Пригарина, который в начале 90-х пытался конкретными числами остановить безумие считавшихся интеллигентами советских идиотов, которым с Запада пообещали «на халяву» 200 сортов колбасы:

«В 1913 году на долю царской России приходилось лишь немногим более 4 процентов мировой промышленной продукции, в то время как ее население составляло 9 процентов населения мира. Значит, на душу населения в России приходилось в два с лишним раза меньше продукции, чем в остальном мире, включая Азию, Африку и Южную Америку, самые нищие регионы мира. К середине 80-х годов удельный вес населения СССР сократился до 5,5 процента. Зато доля промышленной продукции Советского Союза в мировом объеме достигла уже 14,5 процента. Именно эта цифра названа в статистическом сборнике, который ежегодно готовит ЦРУ Соединенных Штатов. Кстати, наш Госкомстат давал еще более высокую оценку - 20 процентов, но и по американским данным, уровень промышленного производства в Советском Союзе на душу населения почти втрое превышал средний мировой. С точки зрения динамики это означает, что за 70 лет Советской власти промышленность в СССР развивалась в 6 раз быстрее, чем в остальном мире.

Если взять такой обобщающий показатель, как национальный доход, то в расчете, выполненном на основе американских данных, он в 1985 году составлял 57 процентов от национального дохода США, а в пересчете на душу населения - 46,2 процента вместо 11,5 процента в 1913 году. Значит, национальный доход в СССР за этот период рос в 4 раза быстрее американского.

…Даже в период так называемого застоя развитие страны по-прежнему шло быстрее, чем развитие капиталистического мира. Так, за 1981-1985 гг. валовой национальный продукт СССР возрос на 20 процентов, США - на 14 процентов, Франции и Италии - на 8 процентов, ФРГ - на 6 процентов и только Японии - на 21 процент».

Китай в то время только-только начинал становиться на ноги в области экономики.

Как видите, когда в 1985 году предатель Горбачёв и его соучастники в Политбюро ЦК КПСС завопили о необходимости «перестройки» СССР в «неизвестно что» с «рыночными отношениями», плановый Советский Союз практически не знал себе равных в темпах экономического развития. Мы строили и производили в темпе, недоступном основным странам Запада. И если бы СССР и его экономика (народное хозяйство) сохранились даже в том, несовершенном виде, то мы за счёт плановости смогли бы обеспечить советских людей всем необходимым в десятки раз больше, нежели теперь. К концу 70-х мы практически сумели восстановить потери, нанесённые войной с нами всей Европы в начале 40-х, а в той войне мы потеряли треть богатств, накопленных народом за всю историю. И теперь могли бы обеспечить всем необходимым не только тружеников СССР, но и отчественных бездельных уродов, которые, не принося стране ни малейшей пользы, требовали от нас, тружеников, колбасы и импортных джинсов в немеряных количествах.

В те годы наша Родина производил 17,9 % мировой машиностроительной продукции, из них 22 % мирового производства металлорежущих станков, 46 % комбайнов, 11,3 % оборудования для пищевой промышленности, 63,2 % энергетического оборудования, 21 % грузовых автомобилей. Мирового производства! Тогда мы производили 27 % самолетов, а в 70-х каждый второй летательный аппарат в мире был советским.

Да и потом, в 1991 году в СССР построено 1500 летательных аппаратов, а в 2910 – 14. А в «поднявшейся с колен России» в 2021 году построены 21 военный самолёт, 26 гражданских и 70 вертолётов. Это при том, что фирмы Боинг и Аэробус строят в год более 1000 только авиалайнеров, скажем, Аэробус в 2021 году построила их 611 единиц.

Ну и мы производили в 1985 году до 50 % мировой военной техники и оружия.

Ну, какая б… рискнула бы на СССР напасть?

К 1991 году СССР в год производил 10 миллионов телевизоров (10,9 % мирового производства, ФРГ - 5 миллионов, Япония - 12 миллионов). Электропылесосов - 6 миллионов штук (12,4 % мирового производства, Япония - 6,6 миллионов, ФРГ - 4,6 миллионов). Утюгов мы производим 16 миллионов штук (15 % мирового производства), холодильников - 6,5 миллионов штук (17,4 % мирового производства, Япония - 5 миллионов), стиральных машин - 6 миллионов (12,6 % мирового производства, Япония - 4 миллиона, ФРГ - 2 миллиона), фотоаппаратов – 3 миллиона штук (4,4% мирового производства), часов - 72 миллиона штук (17,1 % мирового производства). И напомню, что вес населения СССР в мировой численности был всего 5,5%.

Ну и что касается лёгкой промышленности. СССР 1990-1991 годах производил в год) 13,2 миллиарда квадратных метров ткани, или 37,8 кв. м на человека (для сравнения: ФРГ - 32 кв. м на человека). В том числе 75 % мирового производства льняных тканей, шелка - 12 %, хлопчатобумажных - 13 %, шерстяных - 19 % - 2,6 кв. м на человека (для сравнения: ФРГ - 2,4 кв. м, США - 0,7 кв. м). И трикотажных изделий в СССР было произведено 22 % мирового производства - в 2,5 раза больше Японии, которая, напомню, единственная по валовому национальному продукту опережала нас.

А вот теперь читаю новость о том, что солдат, призванных для совершения на Украине преступления, запрещённого статьёй 353 УК РФ, не во что одеть! Напомню, что призвали всего 300 тысяч человек, а СССР Великую Отечественную войну закончил с армией в 10,5 миллиона человек, а всего шинели в СССР надели 34 476,7 тысяч человек, то есть 17,8% населения. А тут 300 тысяч одеть не во что??

Да! Вот читаю: «Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан. Подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей», — сказал Мишустин».

Задействовать «все мощности» России, - это круто! Ну и читаю специалиста:

«В России нет легкой промышленности. Пара мелких в сравнении даже с камбоджийскими фабриками, типа «Чебоксарского трикотажа», и всё. Пошивочные цеха на китайских машинах - вот наш промышленный потенциал.

Нет производства хлопка, переработки хлопка, производства хлопковых нитей. Нет производства синтетических нитей. Нет ткацкого и трикотажного производства. Нет станкостроения. Иваново, Камышин, Чебоксары - все эти центры лёгкой промышленности обанкрочены, большинство площадок отданы девелоперам. Остались чудом выжившие осколки с жалкими мощностями».

Не поверил! Дело в том, что я хожу мимо здания, в подвале которого находится несколько магазинчиков, и возле этого здания женщина рекламирует ивановский трикотаж, предлагая посетить этот подвал. Значит трикотаж в Иваново – в центре текстильной промышленности СССР - всё ещё производят! Вот «Советский энциклопедический словарь» 1987 года: «Иваново (до 1932 года Иваново-Вознесенск)… 474 тысячи жителей… Крупный центр текстильной промышленности (хопчатобумажный, камвольный, меланжевый комбинаты)…».

Заглянул в Вики, в Иваново на 2021 год 361 тысяча жителей и стыдливо: «Город традиционно считается центром текстильной промышленности. На данный момент число текстильных предприятий несколько сократилось, но существует большое количество швейных предприятий». И понимаю, что «несколько сократилось» значит, что текстильных фабрик уже нет, а есть несколько швейных мастерских, которые шьют по импортным лекалам одежду из импортных тканей.

Ну, вот как относиться к умственному развитию этих депутатов и министров? Тупо уничтожили в России всё, до чего дотянулись их поганые руки, – от оружия до производства сукна, - оставили только нефтегазовую трубу!

И полезли воевать?? Полезли!