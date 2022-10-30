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Московский листок

Зерновая сделка закончилась

Опубликовано 30.10.2022 в разделе комментариев 1

флот корабль
Зерновая сделка закончилась

Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. 

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, Россия запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения теракта на Черноморском флоте. 

***

Действительно, а чего хотела добиться Украина, атакуя российские военные корабли и гражданские суда в Севастопольской бухте? Только одного - чтобы теперь российский флот топил все, что плывет по Черному морю. На всякий случай, а вдруг с палубы сухогруза взлетит БПЛА для нанесения удара по базе российского флота?

Мне кажется, что-то в Киеве с этим делом недодумали...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Боевой комар - вестник победы написал 30.10.2022 02:26
Ага, бетонная логика! Черноморскому флоту можно ракетами обстреливать украинские города убивая тысячи украинских граждан, а вот обстреливать ответно Черноморский флот нельзя! Обычная, стандартная, баранья логика.
Вся Россия изовралась, абсолютно!
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