Смерть - тоже часть карнавала

Три россиянки погибли в давке в Сеуле, сообщило посольство России. Общее число погибших превысило 150 человек. В их числе два десятка иностранцев, среди которых граждане Узбекистана, Китая, Ирана и Норвегии. До 5 ноября объявлен национальный траур.

В гуляниях на улицах столицы Южной Кореи участвовали сотни тысяч человек.

По словам очевидцев, кто-то крикнул, что в соседнем баре отдыхает поп звезда. Сотни человек устремились в узкий – не более четырех метров шириной – переулок, где расположено заведение. Буквально за несколько минут началась страшная давка.

Первые прибывшие на место медики оказывали помощь пострадавшим прямо посреди не расходящейся толпы. Пока врачи спасали жизни одним, в столпотворении появлялись все новые и новые жертвы.

А другие продолжали гулять и веселиться. И даже фотографироваться с машинами скорой помощи.

Общество карнавала. Ничего не поделаешь.

А.Б.