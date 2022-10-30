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Московский листок

Смерть - тоже часть карнавала

Опубликовано 30.10.2022 в разделе комментариев 1

культура тупость
Смерть - тоже часть карнавала

Три россиянки погибли в давке в Сеуле, сообщило посольство России. Общее число погибших превысило 150 человек. В их числе два десятка иностранцев, среди которых граждане Узбекистана, Китая, Ирана и Норвегии. До 5 ноября объявлен национальный траур.

В гуляниях на улицах столицы Южной Кореи участвовали сотни тысяч человек.

По словам очевидцев, кто-то крикнул, что в соседнем баре отдыхает поп звезда. Сотни человек устремились в узкий – не более четырех метров шириной – переулок, где расположено заведение. Буквально за несколько минут началась страшная давка.

Первые прибывшие на место медики оказывали помощь пострадавшим прямо посреди не расходящейся толпы. Пока врачи спасали жизни одним, в столпотворении появлялись все новые и новые жертвы.

А другие продолжали гулять и веселиться. И даже фотографироваться с машинами скорой помощи.

Общество карнавала. Ничего не поделаешь.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
VAE VICTIS написал 30.10.2022 11:31
Результат битвы, без пуль, но с корейской поп-звездой?
Ладно, останови мир, я хочу вниз
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