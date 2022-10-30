Канада выпустит государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине.

О соответствующем решении объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, облигации будут предлагаться населению в основных канадских банках со сроком обращения пять лет.

"Эти средства пойдут на помощь правительству Украины", - добавил глава кабмина.

С начала года Канада в общей сложности выделила Украине кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.

В самой Канаде публика отнеслась к этому не однозначно - мол, у самих дела не очень, может, своих бездомных обогреем... Но правительство не так уж и бестолково.

Полтора миллиарда кредитов - это именно кредитов, то есть в долг, а не просто так. При этом обеспечение у этого кредита на Украине, считай, нулевое. Значит, должна действовать повышенная ставка.

Канада вместе с другими странами развитыми странами получит реальную колонию в Европе, только не крошечное Косово, а огромную страну с немногочисленным населением, готовым работать за гроши.

Так что зря канадцы возмущаются - это не благотворительность, а рискованное вложение.

А.Б.