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Московский листок

Не благотворительность, а рискованное вложение

Опубликовано 30.10.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Не благотворительность, а рискованное вложение

Канада выпустит государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине.

О соответствующем решении объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, облигации будут предлагаться населению в основных канадских банках со сроком обращения пять лет.

"Эти средства пойдут на помощь правительству Украины", - добавил глава кабмина.

С начала года Канада в общей сложности выделила Украине кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.

В самой Канаде публика отнеслась к этому не однозначно - мол, у самих дела не очень, может, своих бездомных обогреем... Но правительство не так уж и бестолково.

Полтора миллиарда кредитов - это именно кредитов, то есть в долг, а не просто так. При этом обеспечение у этого кредита на Украине, считай, нулевое. Значит, должна действовать повышенная ставка.

Канада вместе с другими странами развитыми странами получит реальную колонию в Европе, только не крошечное Косово, а огромную страну с немногочисленным населением, готовым работать за гроши.

Так что зря канадцы возмущаются - это не благотворительность, а рискованное вложение.

 А.Б.



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