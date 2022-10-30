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Московский листок

Байден не помнит, сколько штатов в США?

Опубликовано 30.10.2022 в разделе комментариев 0

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Байден не помнит, сколько штатов в США?

Рассказывая о предвыборной кампании, которую демократы проводили в США в 2018 году, Байден заявил, что они посетили 54 штата.

"Вот почему мы победили в 2018 году… Мы побывали в 54 штатах", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Даже я помню, что США административно состоят из 50 штатов и федерального округа Колумбия.

После этого выступления Байден подвергся насмешкам в соцсетях со стороны критиков.

Однако и экс-президент Барак Обама заявил однажды, что в США 57 штатов. Хотя был молод и в маразме его никто не обвинял.

Может быть, для американцев не слишком важно, сколько у них штатов?

Вот сколько в России республик, краев и областей? Я навскидку скажу только, что три города федерального подчинения. И то, потому что в Москве живу, в Севастополе тоже иногда живу, а Питер терпеть не могу.

А скажите, сколько областей у Украины?

Думаю, даже граждане этой страны сразу не вспомнят. Даже Зеленский, хотя явно не маразматик. Ну так тремя-четырьмя меньше, какая разница?

Ну а США действительно состоят не только из 50 штатов - есть еще округ Колумбия и островные территории:

Пуэрто-Рико;

Американские Виргинские острова;

Северные Марианские острова;

Гуам;

Американское Самоа.

Не знали? А Байден чувствовал...

 А.Б.



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