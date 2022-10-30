Байден не помнит, сколько штатов в США?

Рассказывая о предвыборной кампании, которую демократы проводили в США в 2018 году, Байден заявил, что они посетили 54 штата.
"Вот почему мы победили в 2018 году… Мы побывали в 54 штатах", - подчеркнул хозяин Белого дома.
Даже я помню, что США административно состоят из 50 штатов и федерального округа Колумбия.
После этого выступления Байден подвергся насмешкам в соцсетях со стороны критиков.
Однако и экс-президент Барак Обама заявил однажды, что в США 57 штатов. Хотя был молод и в маразме его никто не обвинял.
Может быть, для американцев не слишком важно, сколько у них штатов?
Вот сколько в России республик, краев и областей? Я навскидку скажу только, что три города федерального подчинения. И то, потому что в Москве живу, в Севастополе тоже иногда живу, а Питер терпеть не могу.
А скажите, сколько областей у Украины?
Думаю, даже граждане этой страны сразу не вспомнят. Даже Зеленский, хотя явно не маразматик. Ну так тремя-четырьмя меньше, какая разница?
Ну а США действительно состоят не только из 50 штатов - есть еще округ Колумбия и островные территории:
Пуэрто-Рико;
Американские Виргинские острова;
Северные Марианские острова;
Гуам;
Американское Самоа.
Не знали? А Байден чувствовал...
А.Б.
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