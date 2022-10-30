Три россиянки погибли в давке в Сеуле #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072 Итак, сначала без комментариев. - ВСУ могут предпринять попытку наступления в Херсонской области - В Генпрокуратуре опровергли направление запроса о блокировке домена Telegram - Маск начал увольнения сотрудников Twitter - Президент Сомали сообщил о жертвах при взрывах в Могадишо - Монсона унесли на носилках во время прощального боя. Вот жалко, он хороший парень... А теперь подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Зерновая сделка закончилась https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В России завершилась частичная мобилизация https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Три россиянки погибли в давке в Сеуле, сообщило посольство России https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Канада выпустит государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Байден не помнит, сколько штатов в США https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться