Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072
Итак, сначала без комментариев.
- ВСУ могут предпринять попытку наступления в Херсонской области
- В Генпрокуратуре опровергли направление запроса о блокировке домена Telegram
- Маск начал увольнения сотрудников Twitter
- Президент Сомали сообщил о жертвах при взрывах в Могадишо
- Монсона унесли на носилках во время прощального боя. Вот жалко, он хороший парень...
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Зерновая сделка закончилась
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В России завершилась частичная мобилизация
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Три россиянки погибли в давке в Сеуле, сообщило посольство России
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Канада выпустит государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Байден не помнит, сколько штатов в США
https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|