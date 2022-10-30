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Московский листок

Три россиянки погибли в давке в Сеуле

Опубликовано 30.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072

Итак, сначала без комментариев.

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А теперь подробно.

 

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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Три россиянки погибли в давке в Сеуле
Три россиянки погибли в давке в Сеуле
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