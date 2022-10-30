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Московский листок

"Через месяц и не больше кончится война"

Опубликовано 30.10.2022 в разделе комментариев 1

Создание новой структуры управления для обеспечения СВО.

На первом рабочем совещании президента с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил уже проявились очертания новой управленческой структуры. Как минимум на период проведения Специальной военной операции. Во-первых, основные вопросы, связанные с хозяйственным обеспечением СВО, из ведения Министерства обороны отойдут к Координационному совету. Во-вторых, в основу «идеологии команды Михаила Мишустина» лягут так называемые «новые управленческие подходы, импортированные из деловой среды»: дерегулирование, цифровизация и определение долгосрочных приоритетов. В-третьих, Правительство получило право вводить административные инновации по решению координационного совета по обеспечению специальной военной операции. 

 

• Сергей Левченко – первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике, фракция КПРФ

• Анатолий Баранов – российский журналист и публицист, главный редактор ФОРУМа.мск

Ведущий: Георгий Федоров



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Всего комментариев к статье: 1
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moifovecajerry написал 31.10.2022 00:14
Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Пoкyпaй по стаpoй цeнe (цена комплекта - 1390 РУБ.) ----- http://redirect.sk/xtermo
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