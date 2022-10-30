"Через месяц и не больше кончится война" Создание новой структуры управления для обеспечения СВО. На первом рабочем совещании президента с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил уже проявились очертания новой управленческой структуры. Как минимум на период проведения Специальной военной операции. Во-первых, основные вопросы, связанные с хозяйственным обеспечением СВО, из ведения Министерства обороны отойдут к Координационному совету. Во-вторых, в основу «идеологии команды Михаила Мишустина» лягут так называемые «новые управленческие подходы, импортированные из деловой среды»: дерегулирование, цифровизация и определение долгосрочных приоритетов. В-третьих, Правительство получило право вводить административные инновации по решению координационного совета по обеспечению специальной военной операции. • Сергей Левченко – первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике, фракция КПРФ • Анатолий Баранов – российский журналист и публицист, главный редактор ФОРУМа.мск Ведущий: Георгий Федоров



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